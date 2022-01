Naturale come i pascoli svizzeri

Per mangiare più sano c’è un principio di base: che i prodotti selezionati siano il più naturali possibile. In questo campo, il Formaggi svizzeri Hanno un vantaggio, poiché vengono prodotti ogni giorno in modo artigianale esclusivamente con latte crudo di mucche alimentate con erbe e pascoli naturali. no non contengono né glutine né lattosio, né coloranti né conservanti, cui l’industria casearia svizzera ha volontariamente rinunciato, nonostante la legge ne consenta l’uso.

Uno dei formaggi svizzeri più conosciuti è l’Emmentaler AOP, con i suoi famosi buchi. Viene prodotto in 110 caseifici di paese nella Valle del fiume Emme con latte crudo e non trattato di mucche che si nutrono di erba e fieno, senza l’utilizzo di additivi e ingredienti geneticamente modificati. Se realizzato secondo la ricetta originale, creata più di 700 anni fa, porta anche l’etichetta URTYP. Ciò significa che si tratta di un formaggio artigianale di qualità superiore che ha una stagionatura di almeno 12 mesi.

La ricetta: Power Bowl ‘Al Emmentaler AOP URTYP Swiss’

ingredienti

• 100 g Emmentaler Svizzero AOP URTYP grattugiato • 1 avocado piccolo, maturo • 100 g di broccoli • 100 g di lenticchie di corallo • 1 zucca piccola 110 g • 1 barbabietola piccola piccola • 2 uova biologiche • 1/2 tazza di riso selvatico • Noci e semi di girasole • Prezzemolo

vinaigrette:

• Succo di mezzo limone • Pepe nero macinato • Fleur de sel • 1 cucchiaio di semi di chia • 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Elaborazione:

1. Preriscaldare il forno a 200º C. Sbucciare la barbabietola e la zucca, tagliarle a cubetti. Adagiatele su una teglia con un filo d’olio, sale e pepe. Cuocere per 20 minuti, girando 2 o 3 volte.

2. Cuocere le uova. Cuocere riso e lenticchie come indicato sulla confezione. Tagliare a bastoncini l’Emmentaler AOP URTYP. Tagliare a metà l’avocado, cospargere di limone e affettare finemente. Tagliare i broccoli crudi a pezzetti.

3. Mescolare tutti gli ingredienti con la vinaigrette.

4. Mettere il riso tiepido al centro di una ciotola capiente e adagiarvi sopra le verdure, l’uovo e i semi. Spolverizzate con un po’ di prezzemolo e servite.