Natale: un periodo cruciale nella distribuzione

I marchi alimentari anticipano la corsa dell’ultimo fine settimana di Natale con diverse settimane di anticipo. Tohier / Photomobile / Andia.fr

Chi non ha previsto i propri acquisti dovrebbe correre in negozio sabato 23 e domenica 24 per acquistare il cibo festivo: capponi, foie gras e altri ceppi di Natale.

“Ci aspetta un weekend senza precedenti”, per Carrefour. “Abbiamo la cam anche sotto i tetti!”, alla Lidl. Nei due marchi alimentari, come negli altri, il prossimo weekend di Natale sarà uno di tutti i pericoli. Un’osservazione non nuova, ma che si accentuerà quest’anno quando il 24 dicembre cadrà di domenica. E dove le vacanze scolastiche non iniziano fino al 22. Chi non ha anticipato i propri acquisti si precipiterà quindi in negozio sabato 23 e domenica 24 ad acquistare foie gras, capponi, pasticcini e altri ceppi di Natale indispensabili per la cena della vigilia di Natale.

“Quest’anno, la preparazione dei pasti sarà fatta ancora di più all’ultimo minuto”, afferma Éric Brillant, direttore dell’ipermercato Auchan di Melun. Inoltre, ogni volta che il 23 dicembre cade di sabato, facciamo esplodere i contatori. Il suo negozio prevede già 1,3 milioni di euro di fatturato quel giorno, ovvero dal 50 al 60% in più rispetto a un tipico sabato. Quindi tutto dovrebbe essere…