Natale: iniziare a decorare la casa in anticipo vi renderà più felici!

Il Natale è alle porte e come ogni anno due squadre si danno battaglia: quella che mette fuori le decorazioni natalizie con due mesi di anticipo e l’altro che lo prende in all’ultimo minuto.

Decorate la vostra casa per il Natale in anticipo!

Secondo l’esperto Steve McKeown, tirare fuori le decorazioni natalizie e addobbare la casa in anticipo renderà la casa più bella. persone più felici ! Dice: ” Le decorazioni natalizie evocano ricordi d’infanzia, momenti magici… Ecco perché spegnerle prima rende più felici!” .

Inoltre, secondo la rivista La rivista di psicologia ambientaleUna casa, e persino un giardino, addobbati per Natale dimostrano ai vicini che siete una persona che ci tiene. abbastanza accessibile e amichevole ! Abbastanza da ricucire i rapporti con i vicini…? La magia del Natale!

In ogni caso, questo studio è molto tempestivo. Dopo Halloween, le decorazioni natalizie hanno invaso negozi e centri commerciali.

Quali sono le tendenze per il Natale 2022?

A Natale tradizionale in rosso e verde;

in rosso e verde; Un Natale arty

Un Natale ecologico

Un Natale design

Un Natale profumato

Un Natale natura

Un Natale FAI DA TE

Un Natale bozzolo

Un Natale Scandinavo

Come decorare la casa per Natale in modo discreto?

Per farvi venire voglia di atmosfera festosa e tradizionale per il 25 dicembre, puntate su ghirlande e altri punti luce. Oltre ad aumentare il Spirito natalizioIn questo modo si creerà un’atmosfera avvolgente all’interno dell’abitazione. Ci affidiamo anche al mitico abete che è disponibile anche in candele che in ghirlande o in gingilli. Si può anche realizzare una ghirlanda natalizia da appendere alla propria porta d’ingresso. Ma non c’è niente di meglio di un bel calendario dell’avvento per aspettare l’arrivo dei regali!

Decorazioni natalizie: gli errori da evitare per abbellire la casa

Fate attenzione a non avere fretta e a non fare nulla quando addobbate la vostra casa per Natale. A Soggiorno iperdecorato potrebbe dare l’impressione di soffocamento. Preferiamo il decorazioni minimaliste, ordinate e discrete che valorizzano gli interni senza ingombrare lo spazio. Utilizzate un albero di Natale proporzionato alle dimensioni della stanza per rendere l’insieme più attraente. armonioso. Inoltre, è meglio scegliere un massimo di due colori per non dare un aspetto da fiera al vostro stile di arredamento.