Natale a Mercadona | Nuovo dolce alla crema di torrone

Il Natale è dietro l’angolo e i supermercati, sempre attenti ai datteri, mettono solitamente in vendita prodotti tipici. Periodicamente, Mercadona mette in vendita nuovi prodotti e ne ritira altri, il che provoca reclami da parte di molti dei suoi utenti.

Uno degli ultimi che è stato messo in vendita e che gode di grande accoglienza da parte del pubblico è un dolce con un ingrediente molto natalizio. Se nei precedenti Natali hai optato per prodotti come carabinieri -che si distinguono soprattutto per il loro sapore intenso quando si succhia la testa- o il popolare roscon de reyesora scommette su un prodotto che sarà sicuramente inserito nella lista dei best seller, per il suo sapore natalizio e perché può essere consumato ovunque.

Certo, è adatto solo a chi non disdegna di ingrassare… perché è un prodotto ipercalorico. È la crema di torrone, una novità della catena valenciana molto in linea con il periodo natalizio. E non adatto ai diabetici, perché è composto da 20,3 grammi di zuccheri ogni 100 grammi. Oltre allo zucchero, ogni 100 grammi contiene 205 kcal/100 grammi, 10,9 grammi di grassi e 5,1 di grassi saturi, 21,3 grammi di carboidrati, 5,3 grammi di proteine ​​e 0,14 grammi di sale.