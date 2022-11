Natale 2022: qual è il momento migliore per acquistare i regali?

Il Natale si avvicina rapidamente e l’acquisto dei regali sta per iniziare. Ma qual è il momento migliore per acquistarli a prezzi più bassi?

Ogni anno, i regali di Natale possono rappresentare una spesa non indifferente. Ma niente panico, ecco quando acquistarli ai prezzi migliori. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

Il Natale è alle porte

L’inverno sta arrivando, le temperature si abbassano gradualmente e le strade cominciano ad essere illuminate. In poche parole, il periodo natalizio sta per iniziare per la gioia di grandi e piccini.

Con l’avvicinarsi del Natale, giunge anche il momento di iniziare i preparativi per le feste di fine anno. Tra le decorazioni, il pasto e i regali, nulla deve essere lasciato al caso. E sì, non dovete esitare a fissare l’asticella molto in alto!

Se c’è una cosa che è essenziale per i preparativi del Natale, per assicurarsi di essere pronti per le feste, è l’albero. È difficile immaginare questo periodo dell’anno senza di esso. Con le sue ghirlande luminose e i suoi brillanti decori, l’albero riempie la casa di magia.

Quest’anno non dobbiamo preoccuparci per il menù. E per una buona ragione. Come al solito, Lidl ha deciso di scoprire tutte le carte. Il gigante tedesco offre, infatti, una piatto festivo a meno di 12 euro, che accontenterà anche i buongustai più esigenti, con un occhio al prezzo.

Una volta terminate le decorazioni e preparato il pranzo, non resta che concentrarsi sui regali di Natale. Mentre alcuni preferiscono fare acquisti all’ultimo minuto, altri si organizzano per tempo e comprano in anticipo. Ma qual è il modo migliore per risparmiare? Stopandgo vi racconta di più!

Quando acquistare i regali?

Trovare il regalo perfetto da scartare la mattina di Natale non è un compito da poco. In effetti, a volte può essere più complicato del previsto. Ma niente panico: i marchi più noti stanno facendo il possibile per offrire le migliori soluzioni, senza contare la fantasia dei più creativi, che non esitano a proporre regali su misura.

Non serve solo la giusta ispirazione, i regali di Natale rappresentano anche una voce di bilancio consistente alla fine dell’anno. Tuttavia, è dimostrato che, in alcuni casi, è possibile risparmiare.

Secondo uno studio condotto dal sito di comparazione prezzi Idealo, il mese peggiore per l’acquisto di regali è il mese di dicembre. Quindi, dovreste iniziare a fare acquisti in ottobre e novembre. E sì, i regali last minute non sono una soluzione per risparmiare.

Se l’ultima settimana di ottobre è in realtà il momento ideale per fare gli acquisti di Natale, farlo con sei settimane di anticipo può anche essere una soluzione interessante. Inoltre, giocare d’anticipo ci salverà dalle lunghe code e da eventuali esaurimenti di scorte.

Idealo ha rivelato che i prodotti LEGO, ad esempio, costano in media 91 euro 9 settimane prima di Natale e 106 euro la settimana successiva. Sì, proprio così!

In breve, non c’è più tempo per pensare, è tempo di fare acquisti per i regali di Natale!