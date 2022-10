Natale 2022: il calendario dell’avvento Ikea costa meno di 10€ e ti permette di vincere fino a 300€!

Per Natale 2022, Ikea lancia un nuovo calendario dell’avvento che costa 9,95 € e può farti risparmiare fino a 300 €!

Come ogni anno, Ikea rilascia a Calendario dell’avvento. E quest’anno hanno deciso di colpire duramente. Oltre alle 24 sorprese, il brand svedese nascosto i voucher all’interno. E gli importi possono variare da 5 a 300 €. Scopri subito come trarne vantaggio!

La collezione Ikea per quest’anno!

Come ogni anno, subito dopo l’inizio dell’anno scolastico, Ikea inizia a lanciare la sua collezione speciale per Natale. E quest’anno è già così. Hanno pianificato tutto, la decorazione interna ed esterna, il cibo e, naturalmente, tutta la decorazione per l’albero.

Quest’anno Le collezioni natalizie di Ikea si chiameranno Vinterfint, Strala e anche Vintersaga. Sono tutti ispirati alle decorazioni scandinave per la festa preferita dei bambini.

La collezione vino è per l’albero. Questa collezione Ikea è composta da personaggi delle fiabe e stampe ispirate all’arte popolare. Per creare questa collezione, la sua designer Eva Lundgreen è stata direttamente ispirata dai suoi ricordi d’infanzia.

La collezione Strala dalla sua parte è molto più scuro. Tutti i prodotti di questa collezione Ikea sfoggiano un bianco pulito per Natale. Sobrietà e un lato pacato per un’atmosfera familiare rilassata.

E la raccolta Vintersaga è riservato ai buongustai. Ci sono torte, biscotti e anche cioccolato nei colori del Natale, un bel rosso. Non è tutto, hanno anche fornito piccoli tutorial per aiutarti ad avere un Natale responsabile. Ikea ti aiuta a prestare attenzione al tuo consumo di energia. Tutti i video sono sul loro account Instagram.

Anche quest’anno Ikea ha scelto i colori giusti ei prodotti giusti per accontentare un numero maggiore di persone. Ma non è tutto, il marchio svedese ha in serbo per te anche un’altra sorpresa.

Un calendario dell’avvento a meno di 10€ che può permetterti di vincere 300€ in buoni!

Oltre alle sue tre collezioni Vinterfint, Strala e anche Vintersaga per il Natale 2022, Ikea ha anche rilasciato un calendario dell’avvento. Se in generale ci sono 24 giochi e scopri i tuoi regali contemporaneamente. Quest’anno, il marchio svedese per innovare.

Anche il calendario dell’avvento Ikea di quest’anno preserva la natura. È certificato Rainforest Alliance. Ma la sorpresa di quest’anno non è nascosta lì. Il marchio Ikea ha nascosto dei buoni spesa nei suoi calendari dell’avvento per il Natale 2022.

E non facevano le cose a metà. Potresti incontrarne alcuni buoni da 5€, 10€, 20€, 50€ e 300€. Hanno programmato 80.105 buoni da cinque euro, 35.000 buoni da dieci euro, 700 buoni da venti euro. E ci sono anche 350 buoni da cinquanta euro e 35 buoni da trecento euro.

Per provare a vincere uno di questi voucher, dovrai portare con te la ricevuta per iscriverti all’estrazione. Questo ti permetterà di provare vinci uno dei voucher messi in gioco con il calendario dell’avvento Ikea per questo Natale 2022.

L’estrazione si svolgerà il 26 dicembre 2022. Solo allora saprai se hai vinto o meno un voucher Ikea.