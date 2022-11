Natale 2022: chi fa l’albero a novembre è psicopatico?

Anche se dicembre è ancora lontano, molte persone hanno già montato il loro albero. Sono psicopatici?

Questa è la domanda che assilla gli utenti di Internet… Le persone che montano l’albero di Natale del 2022 a novembre sono psicopatiche? La scienza dice la sua… Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Il Natale 2022 si avvicina rapidamente

Ah, il Natale… Questa festa tanto desiderata si avvicina sempre di più, per la gioia di grandi e piccini. Molti sono i si stanno già preparando a festeggiare l’evento.

Infatti, questo magico periodo dell’anno che fa sognare deve essere preparato in anticipo. Anche solo per la scelta dell’outfit! A Natale, tutti si presentano bene alla cena di famiglia. E non è solo una coincidenzae.

E per una buona ragione! Di solito le persone scelgono il loro abbigliamento in anticipo. Da Zara, ad esempio, le donne si innamorano dell’abito nero con la cintura in vita. Anche il maglione di Lidl è un grande successo.

Tutti Tutti lo chiedono a gran voce sui social network. Sta a voi decidere se indossare il buon vecchio maglione natalizio o essere chic davanti ai vostri ospiti. Ma non è tutto! Prima ancora che il Natale sia iniziato, le decorazioni spuntano ovunque.

Nel centro città, ma anche nei centri commerciali. Ci sono belle ghirlande che illuminano il percorso. È meraviglioso! Tra l’altro, dovete sapere che molte persone hanno già messo l’albero di Natale.

Proprio così! Non appena inizia il 1° novembre, alcune persone hanno già decorato il loro albero preferito. Ma poi sorge la domanda: questa fretta è il risultato di una malattia mentale ? Ve ne parliamo qui di seguito.

Quando la scienza parla

Mettere il carro davanti ai buoi preparando l’albero di Natale in anticipo, è una cosa seria, dottore? Alcuni parlare di disturbi psicologici. Ma non preoccupatevi, non è vero!

C’è, dopo tutto, un anche una spiegazione scientifica. Lo psicoanalista Steve McKeown, intervistato da Unilad, ha dichiarato:

“In un mondo pieno di stress e ansia, le persone amano vedere cose che le rendono felici, e le decorazioni natalizie evocano quei forti sentimenti dell’infanzia.

E ha aggiunto: “Le decorazioni sono semplicemente una porta d’accesso a quelle magiche emozioni dell’infanzia. Se si allestiscono le decorazioni in anticipo, si prolunga la sensazione di eccitazione.

Si ha quindi l’idea che preparare l’albero di Natale sia un sentimento nostalgico, che mostra la voglia di Mostra il desiderio di “rivivere la magia del passato o di rimediare a un brutto passato”.

Preparazione dell’albero a novembre nNon vuol dire che sei uno psicopatico. Al contrario, fa bene alla salute mentale!

E per una buona ragione! Il semplice fatto di decorare la sua casa fa molto bene alla mente. Immaginatevi quindi di aggiungere ghirlande colorate e amore ad ogni gingillo posto sul vostro albero… Che bella sensazione!