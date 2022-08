nasce la nuova applicazione per computer con interessanti novità

Il utenti di Windows puoi scaricare il nuovo applicazione di Whatsapp desktop. Durante l’ultimo anno, l’azienda tecnologica ha lavorato per applicare miglioramenti alla sua versione web, ma ora la novità è a applicazione nativa per computer che al momento sarà disponibile solo per chi utilizza il sistema operativo sviluppato da Microsoft (stanno finendo con la versione per macOS).

Finora, coloro che hanno utilizzato il applicazione di messaggistica tramite computer potrebbero farlo entro ‘whatsapp-web’ o “Whatsapp Desktop”. Quest’ultima era ancora una versione basata sul Web e progettata per sembrare nativa.

Più veloce e più ottimizzato

la nuova app viene caricato con notizie interessanti che migliorano l’esperienza del cliente. Come dettagliato dall’affiliato Meta, il principale e più importante è che lo sarà più affidabile e veloceessere progettato e ottimizzato per il sistema operativo calcestruzzo. Inoltre, possono continuare a ricevere messaggi e notifiche anche senza il telefono connesso o coperto. Il l’uso è limitato a quattro dispositivi collegati diversi, ma non è ancora possibile collegare tablet o un secondo telefono.

Il versione per smartphone anche si sta trasformando e durante il resto del 2022 dovrebbero introdurre ulteriori cambiamenti come la possibilità di modificare i messaggi inviati, recupera quelli che hai cancellato o filtrare le conversazioni per vedi solo quelli che devi leggere (funziona già in ‘Whatsapp Business’).