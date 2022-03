Napoli-Milan: diretta streaming Serie A, canale TV, come vedere online, notizie, quote

Dopo che l’Inter è salita in testa alla classifica dopo aver battuto la Salernitana venerdì, Napoli e Milan hanno l’opportunità di diventare ancora una volta capolista di Serie A quando si incontrano in una delle partite più interessanti della stagione di Serie A. La partita si svolgerà allo Stadio Armando Maradona di Napoli, dove la squadra vincitrice avrà una spinta nella corsa al titolo, balzando in possesso esclusivo della prima. Napoli e Milan si sono incontrate il 19 dicembre, con il Napoli che ha vinto 1-0, ed entrambe sono attualmente seconde a pari merito. Il Napoli esce 2-1 in trasferta contro la Lazio, mentre il Milan ha pareggiato tre partite di fila. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 6 marzo | Volta: 14:45 ET

Posizione: Stadio Diego Armando Maradona — Napoli, Italia

Trasmissione in diretta: Sommo+

Probabilità: Napoli +109; Disegna +225; AC Milan +275 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Napoli: Luciano Spalletti ha l’opportunità di tornare in testa alla classifica di Serie A, e la fiducia è alta.

“Chi è meglio? Non lo so. La partita ce lo dirà… Siamo al top delle nostre possibilità di giocare. Le mie sensazioni sono buone. Gli altri non so, ma non possono essere più motivati ​​di noi “, ha detto durante la conferenza stampa pre-partita.

Il Napoli ha guadagnato più punti nella seconda parte della stagione in corso di Serie A (18 punti in otto partite), mentre il Milan è quarto in questo periodo (15 punti in otto partite). Gli Azzurri hanno iniziato la stagione con otto vittorie nelle prime otto partite, seguiti dai rossoneri in classifica (sette vittorie, un pareggio).

AC Milan: Stefano Pioli può contare ancora su Zlatan Ibrahimovic, che torna dopo oltre quaranta giorni di stop. L’attaccante svedese difficilmente farà parte degli undici titolari, ma è disponibile. Il Milan ha vinto l’ultima trasferta a Napoli (3-1 nel 2020) ma non ha messo insieme due vittorie consecutive in casa degli Azzurri in Serie A dal 1981. I rossoneri hanno pareggiato le ultime due partite di campionato, ma non ne hanno. Tre pareggi di fila in Serie A da settembre 2018, con Gennaro Gattuso in panchina (tre pareggi contro Cagliari, Atalanta ed Empoli).

Predizione

Tutti ci aspettiamo una partita ricca di occasioni e con le due squadre che cercheranno di tutto per battere l’avversario per diventare la principale contendente della Serie A, saltando l’Inter. La giornata si conclude con tre squadre a pari merito con 58 punti. Scegliere: 2-2