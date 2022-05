Musk solleverà l’espulsione di Trump su Twitter: “È stata una decisione stupida”

“Revocherei l’espulsione definitiva di Donald Trump”. Così chiaramente è stato mostrato Elon Muschio Alla domanda su un possibile ritorno dell’ex presidente degli Stati Uniti sul social network blue bird, che ha recentemente raggiunto un accordo per acquisirlo per 44.000 milioni di dollaridurante la conferenza “Future of the Car 2022” organizzata dal “Financial Times”.

“Le espulsioni definitive minano solo la fiducia in Twitter come luogo in cui tutti possono esprimere la propria opinione“, ha espresso il CEO di Tesla, che ritiene che Twitter fosse “estremamente sconsiderato” nell’espellere Trump della tua piattaforma Musk ha sostenuto che cacciare l’ex presidente da Twitter “Non metterà fine alla voce di Trump”, ma “la amplificherà tra le destre”. “Ecco perché lo è moralmente sbagliato e decisamente stupido“, ha aggiunto.

Inoltre, l’uomo più ricco del mondo ha assicurato che il fondatore ed ex CEO di Twitter, Jack DorseyCondividi questa visione. Di recente, Dorsey è stato nominato come uno dei partner del fondatore di Tesla in questa operazione, facente parte di una lista che comprende un principe saudita o il co-fondatore di Oracle, Larry Ellison.

Tutto sommato Muschio afferma di non essere ancora “proprietario di Twitter”.quindi questa mossa per revocare la sospensione permanente di Trump “non accadrà sicuramente”. “E se finissi per non possedere Twitter?”ha espresso.

Quanto all’ex presidente degli Stati Uniti, Trump ha detto che non tornerà in servizio indipendentemente dal fatto che il divieto venga revocato o meno. Il magnate sostiene la sua società di social media, chiamata Truth Social. Secondo ‘Bloomberg’, un portavoce di Trump non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulle osservazioni di Musk.