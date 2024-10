Museo sottomarino in Colombia: un’iniziativa per salvare i coralli minacciati

Un progetto artistico sottomarino unico nel suo genere è stato inaugurato nelle acque caraibiche della Colombia, sull’isola di Isla Fuerte. Qui, sculture precolombiane immerse offrono un rifugio ai coralli minacciati dal turismo e dai cambiamenti climatici. Questo non è solo un museo: è un tentativo disperato, ma ottimista, di salvare una delle risorse più preziose del nostro pianeta.

La genesi del museo sottomarino: un progetto artistico per la conservazione

Il ruolo dell’arte nella conservazione

Iniziato nel 2018 da Tatiana Orrego, il Museo Subacuático de Zonas Intermedias de Flora y Fauna (MUSZIF) combina l’arte con la biologia marina in un modo straordinario. Le 25 statue immerse tra sei e otto metri di profondità sono state create dagli artisti locali Hugo Osorio e Pedro Fuentes, ispirandosi allo stile precolombiano.

Il luogo dell’intervento

Isla Fuerte, il luogo scelto per il progetto, è una piccola isola situata al largo della costa caraibica della Colombia. Questa isola offre le condizioni ideali per il crescita dei coralli, essendo protetta dalle correnti oceaniche e con acque ricche di nutrienti.

Una volta introdotte queste meravigliose opere d’arte in questo ambiente, la natura ha fatto il resto.

L’equivalente di 100.000 campi da calcio: l’ampiezza della sfida corallina

Il problema del sbiancamento dei coralli

A causa dei cambiamenti climatici, i reef corallini stanno subendo un massiccio sbiancamento. Tra febbraio 2023 e aprile 2024 è stato osservato un importante sbiancamento nei grandi bacini oceanici dell’emisfero nord e sud. Questo fenomeno, causato dall’aumento delle temperature marine, minaccia gravemente la sopravvivenza dei coralli.

La soluzione del MUSZIF

Di fronte a questa minaccia, tatiana Orrego ha deciso di piantare coralli intorno alle sculture per proteggere questi animali marini. Le sculture servono come substrati per la crescita dei coralli, che hanno iniziato a invadere naturalmente le statue.

Prima di passare alla prossima sezione, è importante sottolineare che questo progetto non è solo una risposta al problema immediato della conservazione dei coralli.

Il museo sottomarino colombiano: un rifugio per la biodiversità marina

Una casa per i coralli

MUSZIF non si limita a essere un museo sottomarino; è anche un rifugio per i coralli. Le statue immerse offrono una superficie su cui i coralli possono stabilirsi e crescere, offrendo un’ancora di salvezza a questi organismi minacciati.

Benefici per l’intera biodiversità marina

Inoltre, la crescita dei coralli attira altre specie marine, creando così un ecosistema sottomarino in continua espansione. Questo non solo aiuta i coralli, ma contribuisce anche alla biodiversità marina in generale.

Ora che abbiamo esplorato come il MUSZIF contribuisca alla conservazione della biodiversità marina, passiamo alle radici culturali del progetto.

Le radici culturali del progetto: l’arte al servizio dell’ambiente

Arte e ambiente: un connubio vincente

L’arte può essere uno strumento potente per sensibilizzare su questioni ambientali. Le sculture di Osorio e Fuentes, ispirate al patrimonio precolombiano della Colombia, fungono non solo da rifugio per i coralli, ma anche da promemoria dell’eredità culturale che rischia di essere persa a causa dei cambiamenti climatici.

Prima di concludere, esaminiamo come questo progetto coinvolge la comunità locale.

Società e ambiente: come il museo coinvolge la comunità locale

Coinvolgimento della comunità locale

Parte fondamentale del successo di MUSZIF è stata la partecipazione della comunità locale. Non solo gli artisti locali sono stati coinvolti nella creazione delle sculture, ma la comunità nel suo insieme ha partecipato attivamente alla piantumazione e alla cura dei coralli.

Educazione ambientale

Il museo sottomarino offre anche un’opportunità unica per l’educazione ambientale. I visitatori possono immergersi e vedere da vicino i coralli che crescono sulle sculture, comprendendo così l’importanza di questi organismi e le minacce che devono affrontare.

Come abbiamo visto, mUSZIF è molto più di un museo. È una dichiarazione d’amore per il nostro pianeta, una combinazione unica di arte e biologia marina al servizio della conservazione. Un progetto che mostra come la creatività umana possa essere utilizzata per proteggere e preservare la nostra casa comune.

