Panasonic MULTISHAPE – sistema di personal care

Il Panasonic Multishape è un innovativo sistema modulare per la cura della persona compatibile con cinque testine e relativi accessori, che consente di adattarlo alle diverse routine di cura della persona. Le opzioni offrono una flessibilità ottimale: taglio e rasatura di barba, peli del corpo, orecchie, naso e persino spazzolino elettrico, il tutto in un unico sistema e caricatore.

In breve, con il sistema Panasonic Multishape gli utenti utilizzano solo gli accessori necessari, rendendolo un’opzione più sostenibile che non richiede di avere un prodotto per ogni cosa. È un’opzione premium che arriva per la prima volta sul mercato per rinnovare il settore della cura personale maschile. Panasonic Multishape è realizzato in Giappone, utilizzando la tecnologia giapponese delle lame in acciaio inossidabile, che offre una precisione notevole.

Per quanto riguarda il design, il prodotto è di dimensioni compatte e facile da usare. Integra una batteria al litio a lunga durata che si ricarica in un’ora e consente fino a 90 minuti di utilizzo: una scelta adatta per i viaggi.

Panasonic Multishape: 5 teste e accessori

Con lo sviluppo di questo nuovo concept, l’azienda cerca di facilitare la routine di cura della persona, motivo per cui utilizza un’unità principale a cui si possono aggiungere cinque testine.

Testina per barba e capelli

La testina per barba e capelli consente fino a 39 regolazioni della lunghezza a intervalli di 0,5 mm, per ottenere tagli precisi anche in piccole aree come il labbro superiore. Rifinitura rapida bagnata o asciutta, anche sotto la doccia grazie a una testina accessoria le cui lame in acciaio inossidabile giapponese si caratterizzano per essere resistenti e durevoli.

Testina 3 in 1: barba, capelli e corpo

La testina di rifinitura 3 in 1 per barba, capelli e corpo consente fino a 58 regolazioni della lunghezza, è dotata di 4 pettini accessori e rende facile rifinire con precisione aree delicate come le ascelle. È impermeabile, quindi può essere utilizzata sotto la doccia, e dispone di quattro pettini aggiuntivi di cui uno specifico per i peli del corpo.

Testina rasoio

la testina rasoio ha 3 lame nano-affilate a 30º. La tecnica utilizzata nella loro fabbricazione conferisce loro una forma curva che si adatta al contorno del viso. Consente una rasatura precisa e uniforme anche in zone delicate come sotto il mento.Le lame si muovono in 3 direzioni in modo indipendente, riducendo così il numero di passate necessarie. Queste lame seguono i contorni del viso e del collo senza la necessità di premere con forza, riducendo l’irritazione della pelle.

Testina tagliapeli per naso, orecchie e viso

La testina tagliapeli per naso, orecchie e viso è progettata per un taglio confortevole nelle aree sensibili. È dotata di lame di taglio a doppio taglio per un taglio senza trazione. La funzione di aspirazione pulisce i peli morti e il sistema di pulizia Vortex utilizza l’acqua per pulire la testina.

Testina spazzolino

La testina spazzolino utilizza la tecnologia della vibrazione sonica ed è disponibile in 2 versioni:

la spazzola a setole ultra fini da 0,02 mm per una pulizia profonda e delicata;

la spazzola multiuso progettata con ciuffi di setole piatte su entrambi i lati e al centro della spazzola, per pulire in modo efficiente.

Panasonic Multishape: capacità eccezionali

Sistema modulare, facile da usare, adatto al viaggio. La possibilità di cambiare lo stile della propria routine di cura personale senza dover acquistare un nuovo prodotto lo rende un regalo sostenibile.

Questo rasoio è dotato di tre singole lame fluttuanti, che si muovono in tre direzioni e seguono i contorni del tuo viso per una rasatura profonda e uniforme.

Include lame giapponesi in acciaio inossidabile nano-lucidato a 30º, che facilitano il lavoro con qualsiasi barba e tutti i tipi di capelli.

Il prodotto ha un certificato di impermeabilità IPX7 per l’uso in lavandini e docce e ha uno speciale rivestimento antiscivolo per garantire la presa in ogni situazione.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio offre prestazioni di lunga durata, con una carica di un’ora che fornisce 90 minuti di utilizzo.

Panasonic Multishape: prezzo

Il Panasonic Multishape è disponibile a partire da da 75 euro (include la base con batteria al nichel), fino a 139 euro nel caso in cui si voglia acquistare l’unità principale con tre testine diverse. Il resto delle testine può essere acquistato singolarmente, in modo che ogni utente possa configurare il set per la cura della persona più adatto alle proprie esigenze.

