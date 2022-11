Montalatte Lidl Silvercrest al prezzo eccezionale di 26,99 € – Novembre 2022

Il montalatte Lidl ti permetterà di realizzare una schiuma calda e cremosa che potrai aggiungere alle tue bevande calde e fare un Latte o una cioccolata al latte fatta in casa. Creerai le preparazioni che preferisci scaldando semplicemente il tuo latte o facendo una schiuma calda o fredda. Non lasciarti sfuggire questo praticissimo accessorio per iniziare con dolcezza le tue giornate. Il montalatte Lidl del marchio Silvercrest sarà in vendita da giovedì 03 novembre 2022 al prezzo di 26,99 €.

La nuova offerta di Lidl segue il montalatte Lidl offerto a giugno 2022 nei vostri punti vendita. Oggi vi presentiamo tutte le specificità del montalatte in vendita a breve nel vostro marchio Lidl:

Potenza: 500 watt

Scalda 300 ml di latte

Schiuma 150 ml di latte

Contenitore che ruota di 360 gradi con rivestimento antiaderente

Coperchio rimovibile

4 programmi: schiuma calda e cremosa, schiuma calda e compatta, schiuma fredda, riscalda il latte con una schiuma fine

Accessorio: frullare per fare la mousse

3 anni di garanzia del produttore

Per conoscere la scheda dettagliata del prodotto, puoi cliccare sul banner: “Scopro il buon piano” in fondo all’articolo.

Se vuoi confrontare con altri montalatte economici, puoi consultare le offerte dei nostri partner:

Come ottenere il montalatte Lidl Silvercrest?

Puoi trovare questo accessorio da cucina nei tuoi negozi Lidl da Giovedì 03 novembre 2022. Questo articolo sarà sugli scaffali per una settimana fino a giovedì 10 novembre 2022 per € 26,99.

Il tuo marchio Lidl ha offerto la macchina per caffè espresso Lidl al prezzo di 79,99 € a ottobre 2022. Per continuare a beneficiare di questo tipo di offerta, iscriviti alla nostra newsletter e sarai automaticamente avvisato quando questo prodotto sarà venduto di nuovo.