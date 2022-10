Monsieur Cuisine Connect: il robot da cucina di Lidl contiene un microfono nascosto

Il microfono Monsieur Cuisine Connect non è né indicato sul sito ufficiale né nel manuale utente. lidl

Un’indagine ha portato alla luce problemi di sicurezza con il “Monsieur Cuisine Connect”, un robot da cucina commercializzato da Lidl. In questione: un microfono operativo la cui presenza non è segnalata, e un sistema operativo obsoleto e non protetto.

Monsieur Cuisine, e Monsieur nasconde delle cose. In un sondaggio pubblicato giovedì, i media francesiNumeramaha evidenziato i potenziali problemi di sicurezza del robot da cucina del marchio Lidl, Monsieur Cuisine Connect, rilasciato all’inizio di giugno in Francia. Il dispositivo è dotato di touch screen e cosa collegare al Wi-Fi per visualizzare le ricette. Ma il Cuisine Connect nasconde anche un dispositivo la cui presenza non è menzionata da nessuna parte, né sul sito ufficiale né nel manuale utente: un microfono, direttamente integrato nel robot. Inoltre, il touchscreen del robot Lidl utilizza un sistema operativo datato, Android 6.0, le cui ultime patch di sicurezza risalgono al 2017. La versione è quindi vulnerabile agli attacchi.

Numerama ha iniziato la sua indagine dopo aver individuato i video di due appassionati di computer francesi, Alexis Viguié e Adrien Albisetti. In origine, stavano cercando di lanciare il videogioco d’azione Doom on the Cuisine Connect (i fan della licenza sono abituati a installare il titolo su qualsiasi supporto). Dopo pochi minuti sono riusciti a sbloccare l’interfaccia del robot grazie a un tutorial su YouTube. Da lì è stato possibile utilizzare Cuisine Connect come un classico tablet Android. In un loro video, i francesi riescono ad esempio a discutere sulla piattaforma Discord utilizzando il microfono del robot Lidl. Quest’ultimo, inattivo nell’ambito del normale utilizzo, risulta quindi pienamente operativo.

In passato, i dispositivi connessi con un microfono sono stati soggetti a problemi di sicurezza e violazioni della privacy. Nel giugno 2018, a causa dell’altoparlante intelligente di Amazon, “Echo”, una coppia residente in Arizona ha visto una conversazione privata registrata e poi inviata a uno dei loro contatti telefonici. Il dispositivo dovrebbe attivarsi solo al suono di una parola specifica, di solito il nome dell’assistente vocale, “Alexa”. Nel luglio dello stesso anno, l’altoparlante di Google, “Home Mini” ha subito un altro problema pochi giorni prima della sua uscita, il 19 ottobre 2018. Un giornalista ha notato che il dispositivo registrava le sue parole costantemente, e non solo quando lo attivava tramite il frase “Ok Google”.

Per spiegare la presenza del microfono in Cuisine Connect, Numerama avanza una prima ipotesi. Lidl non ha modificato il tablet Android presente nel suo robot ma lo ha installato così com’è, con tutti i criteri in vigore per questo tipo di dispositivo, infatti i due francesi che hanno sostenuto i media spiegano che il Cuisine Connect ha delle caratteristiche che non usalo, come una connessione Bluetooth 4.0 e una memoria interna di 16 GB (uno spazio per non sapere più cosa fare per salvare le ricette). Pertanto, Lidl potrebbe aver installato il tablet e il suo microfono “di default”. La storia sarebbe quindi simile a quella che ha scosso alcune compagnie aeree lo scorso maggio. Diversi utenti Internet e media hanno espresso la loro preoccupazione per la presenza di telecamere sugli schermi dedicati all’intrattenimento. In risposta, United Airlines ha spiegato che l’installazione delle webcam non era di sua responsabilità , in quanto i tablet ne sono direttamente dotati.

Ma un altro elemento attira l’attenzione. Nelle foto fornite dai francesi che hanno disossato Cuisine Connect, si nota chiaramente un’estensione meccanica che permette di spostare il microfono dal tablet all’estremità del robot. In alcune foto promozionali è possibile vedere addirittura l’uscita di questo microfono, sotto il touch screen. In altre parole, il creatore di Cuisine Connect ha implementato diverse cose per poter utilizzare il piccolo dispositivo, ma per quale scopo? I media francesi avanzano così un’ipotesi. Poiché il manuale del robot Lidl menziona gli aggiornamenti automatici, in futuro potrebbe essere possibile controllare il dispositivo a voce. Il brand avrebbe poi installato un microfono a monte di questa nuova funzionalità , per consentirne l’installazione sul Cuisine Connect già venduto.

La seconda ipotesi sembra essere corretta: “C’è infatti un microfono e un altoparlante perché quando gli sviluppatori hanno lanciato il Mr. Kitchen era previsto che il dispositivo fosse controllato dalla voce e possibilmente da Alexa [l’assistant personnel d’Amazon]» indica aBFM TVMichel Biero, direttore esecutivo acquisti e marketing di Lidl. “Abbiamo lasciato il microfono acceso ma è totalmente inattivo e non ci è possibile attivarlo da remoto”. Attivato o meno, quello che è certo è che il Cuisine Connect è un successone in Francia: il dispositivo ha causato lunghe code, e anche rivolte, davanti ai negozi Lidl. Il suo successo è tale che il marchio si è impegnato a rifornire regolarmente 200 negozi per 15 settimane, il che rappresenterebbe decine di migliaia di Cuisine Connect nei prossimi mesi in Francia.

