Mono corto in denim? Sì, per favore! Il must-have di Bershka che sta facendo impazzire le fashioniste

Mono corto in denim? Sì, per favore! Il must-have di Bershka che...

Le sconti estivi 2023 di Bershka sono incredibili, con sconti molto interessanti su una vasta selezione di abiti e accessori. Seguendo le ultime tendenze nel mondo della moda, il tessuto denim è diventato il protagonista indiscusso dello street-style, quindi questa tuta corta in denim è uno degli acquisti migliori che puoi fare. Comoda, fresca e alla moda, sta bene a donne di tutte le taglie e con tutti i tipi di corpo e puoi abbinarla in molti modi diversi.

La tuta corta in denim degli sconti di Bershka

Lo scollatura a cuore si adatta perfettamente a tutti i tipi di silhouette, valorizzando il seno e slanciando la figura. Inoltre, allunga visivamente il collo e, poiché le spalle sono scoperte, conferisce un tocco molto sexy a qualsiasi look. A differenza di altre tute in denim che abbiamo visto, questa ha la gamba leggermente ampia e larga, il che è un dettaglio importante perché risulta molto più comoda e, inoltre, non segna così tanto la gamba.

Puoi unirti alla moda del total denim look abbinando la tuta con dei sandali in denim. Questa estetica ha avuto successo negli anni 2000 grazie a volti noti come Justin Timberlake o Britney Spears, ed è tornata con molta forza. Il concetto è molto semplice: vestirsi completamente in denim.

Ma hai anche altre opzioni a tua disposizione per indossare la tuta in denim degli sconti di Bershka come una fashionista. Per un look quotidiano in cui cerchi il massimo comfort, puoi osare con dei sandali piatti con design a strisce. Se vuoi fare un passo in più, puoi anche scegliere dei sandali con zeppa di iuta.

Se hai un evento a cui vuoi essere elegante ma non troppo formale, la tuta corta in denim si abbina anche benissimo a dei sandali con tacco. In questo modo otterrai l’effetto desiderato delle “gambe infinite”. Scegli dei sandali in uno dei colori di tendenza del momento, come il fucsia o l’arancione, e sarai perfetta.

La tuta la puoi trovare sul negozio online di Bershka a un ottimo prezzo, per 18,19 euro invece di 25,99 euro grazie al 30% di sconto. Anche se raggiungere questo tipo di occasioni a tempo non è affatto facile, questa volta ci siamo riusciti. La tuta è disponibile, almeno per ora, in tutte le taglie, dalla XS alla L.

