Monkeypox si diffonde in Italia e Svezia e l’OMS lancia l’allarme per risalire ai contatti

L’Italia e la Svezia sono diventate questo giovedì gli ultimi paesi a segnalare casi di vaiolo delle scimmie, dopo quelli registrati in Gran Bretagna, Spagna, Portogallo e Stati Uniti, mentre l’OMS ha chiesto il tracciamento dei contatti dell’ondata di casi. La malattia, che può essere trasmessa da persona a persona attraverso goccioline d’aria, stretto contatto con il corpo o condividendo letti o oggetti contaminati, si verifica nell’Africa centrale e occidentale.

Secondo l’Agenzia svedese per la salute pubblica, c’è una persona infetta nell’area di Stoccolma. “La persona infetta dal virus in Svezia non è gravemente malata, ma sta ricevendo cure”, ha affermato l’esperta di malattie infettive Klara Sonden in una nota. non sappiamo dove la persona sia stata infettata. Le indagini in merito sono in corso”.

È stato anche rilevato primo contagio di vaiolo delle scimmie in Italia. Il responsabile sanitario della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha annunciato su Facebook che il caso era stato confermato presso l’Istituto Nazionale delle Malattie Infettive.

l’agenzia di stampa Lo ha reso noto l’ANSA l’uomo contagiato era tornato da a viaggio alle Canarie spagnolo e fu isolato in un ospedale di Roma.

L’OMS avverte

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), già impegnata con la pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo negli ultimi tre anni, ha chiesto il tracciamento dei contatti dell’ondata di casi.

Finora, quattro paesi in Africa hanno segnalato casi di vaiolo delle scimmie nel 2022, vale a dire Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo e Nigeria, ha informato l’OMS dpa. L’infezione è considerata endemica nella Repubblica Democratica del Congodove è stato scoperto per la prima volta nell’uomo nel 1970.

Il pubblico in generale e le cliniche sanitarie dovrebbero essere vigili e far esaminare a personale specializzato eruzioni cutanee insolite, avverte l’OMS in un’altra dichiarazione. Se si sospetta il vaiolo delle scimmie, i pazienti dovrebbero essere isolati, continua l’agenzia sanitaria.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno annunciato mercoledì che una persona di quel paese era stato infettato.

Martedì è stato testato un residente dello stato nord-orientale degli Stati Uniti del Massachusetts e il giorno successivo i laboratori CDC hanno confermato il vaiolo delle scimmie. La persona infetta si era recentemente recata in Canada con un trasporto privato, ha affermato il CDC.

La rete canadese CBC ha riferito che le autorità sanitarie del Quebec stanno indagando se il vaiolo delle scimmie si è diffuso lì dopo aver ricevuto la notifica che un visitatore della provincia è stato successivamente confermato come caso.

Molteplici casi in Europa

In Spagna è stato confermato otto contagi a Madrid mentre in Portogallo sarebbero state contagiate circa 20 persone. La maggior parte dei casi finora segnalati riguarda uomini che hanno avuto contatti sessuali con altri uomini.

Il numero di casi rilevati in Gran Bretagna è salito a nove, ha riferito mercoledì l’Autorità per la salute e la sicurezza del Regno Unito. Primorilevato all’inizio di maggioera una persona che aveva recentemente viaggiato in Nigeria.

Le autorità britanniche hanno consigliato al pubblico, in particolare agli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, di prestare attenzione a eventuali lesioni ai loro corpi.

Il virus di solito provoca sintomi simili a quelli del vaiolo, ma più lievi. I casi possono anche essere grave. Il vaiolo è considerato eradicato in tutto il mondo dal 1980 dopo un’importante campagna di vaccinazione.

Gli esperti sospettano che l’agente patogeno che causa il vaiolo delle scimmie circoli nei roditori: le scimmie sono i cosiddetti falsi ospiti. Secondo l’OMS, i casi precedenti erano tipicamente dovuti a viaggi in parti dell’Africa occidentale e centrale. Monkeypox è apparso più frequentemente in Nigeria negli ultimi anni. Dal 2017 sono stati segnalati un totale di 558 casi sospetti. Di questi, 241 sono stati confermati e otto persone sono morte.