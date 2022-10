Mondiali FIFA 2022: il possibile ritorno di Paul Pogba ad allenarsi con la Juventus potrebbe essere un grande vantaggio per la Francia

Paul Pogba potrebbe tornare dall’infortunio prima del previsto. Il centrocampista francese potrebbe tornare ad allenarsi con la Juventus entro la prossima settimana secondo L’Equipe. Dopo essere tornato alla Juventus dal Manchester United durante l’estate, Pogba non ha ancora fatto un’apparizione per il club in questa stagione a causa di un infortunio al ginocchio che potrebbe averlo visto saltare la Coppa del Mondo per Franciama le cose potrebbero migliorare per club e nazione.

Pogba non è solo un uomo fondamentale per la Francia, ma ha un disperato bisogno anche della Juventus. La squadra avrà bisogno di aiuto per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, seguono sia Benfica che PSG nel loro girone e l’allenatore Max Allegri non ne ha mai abbastanza del suo attacco o della sua difesa. Anche le lotte alla Juventus non si limitano al gioco europeo. La squadra attualmente è ottava in Serie A, a otto punti da un posto in Champions League, quindi inserire un giocatore della qualità di Pogba nelle partite farà molto per aiutare Allegri e la squadra a cambiare le cose.

Nonostante non giochi costantemente per il Manchester United, non si può negare l’impatto di Pogba quando è in campo. Pogba ha segnato un gol e nove assist in circa 1400 minuti di Premier League la scorsa stagione. In Serie A, Filip Kostic è l’unico giocatore della Juventus con più di un assist, e ne ha solo due. L’attacco è stantio e troppo prevedibile e la creatività di Pogba potrebbe cambiarlo. La Juventus dovrà fare le cose con calma con il centrocampista al suo rientro, ma ogni minuto che può concedergli sarebbe una bella spinta.

Allegri non sarà l’unico allenatore a guardare la forma fisica di Pogba poiché anche Didier Deschamps ha bisogno di Pogba per il centrocampo della Francia. N’Golo Kante è ormai un dubbio per il Mondiale dopo aggravando nuovamente il suo infortunio al tendine del ginocchio, un infortunio che, secondo quanto riferito, potrebbe metterlo da parte per tre mesi. I Bleus hanno vinto solo una delle ultime sei partite mentre Deschamps ha cercato di trovare il giusto equilibrio per accendere la sua squadra. Realisticamente, solo così tanto può essere raccolto dalle partite della Nations League in cui la Francia ha lottato ed è stato necessario un certo grado di rotazione dei giocatori a causa di quanti minuti i giocatori di calcio stanno registrando in questa stagione. Ma queste sfide di vincere con le gambe stanche saranno presenti anche ai Mondiali.

Un Pogba relativamente fresco potrebbe essere un punto di svolta se è abbastanza sano da contribuire. Un Pogba sano potrebbe fungere da ponte tra i suoi partner di centrocampo vincitori della Coppa del Mondo dell’ultima generazione di talenti francesi come Blaise Matuidi e Kante e una nuova generazione Qatar. Eduardo Camivinga e Aurélien Tchouaméni sono giovani centrocampisti incredibilmente talentuosi che stanno entrambi prosperando al Real Madrid ma hanno un giocatore di talento con più esperienza accanto a loro, servendo in un ruolo come Luca Modric e Toni Kroos fare quel livello di club, li aiuterà a elevarli.

Pogba dovrà dimostrare di essere in buona salute per contribuire al club e alla nazione, ma se può, c’è sicuramente un ruolo importante per lui. Si spera che solo la speranza di un ritorno di Pogba basti per accendere la Juventus nel breve termine con un’ottica a lungo termine per aiutare la Francia.