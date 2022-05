Mohamed Salah dice che lui e il Liverpool hanno “risultati da regolare” con il Real Madrid nella finale di Champions League

La finale di Champions League è fissata quando Real Madrid e Liverpool si scontreranno il 28 maggio (prendete l’azione su CBS e Paramount+). La partita è una rivincita della finale di Champions League 2018, una partita in cui il Real Madrid ha vinto il suo terzo titolo consecutivo, sconfiggendo infine Mohamed Salah e Liverpool 3-1. Salah certamente ricorda.

La partita ha aggiunto risonanza personale per Salah che ha dovuto essere sostituito al 25 ‘di quella finale dopo aver separato la spalla in una battaglia con Sergio Ramos. L’infortunio non solo significava che Salah aveva lasciato la finale di Champions League in anticipo, ma anche che aveva meno del 100% delle presenze dell’Egitto ai Mondiali quell’estate, forse il primo in cui l’Egitto si era qualificato in 18 anni, e dato che lo fecero’ t qualificato per il Qatar questo novembre, forse l’unico Salah avrà la possibilità di giocare durante la sua carriera.

Dopo che il Liverpool ha vinto contro il Villarreal, Salah ha detto: “Voglio giocare con il Real Madrid, devo essere onesto. Il City è una squadra davvero difficile, giochiamo contro di loro alcune volte in questa stagione. Ma se me lo chiedi personalmente, preferirei il Madrid. ” Ovviamente sta raddoppiando il sentimento.

Il Liverpool ha perso quella partita in modo particolarmente doloroso quando Karim Benzema ha segnato a causa del portiere Loris Karius che gli ha praticamente lanciato la palla. Sadio Mane ha pareggiato ma Gareth Bale ha messo le cose fuori vista con una doppietta. Salah e Liverpool cercheranno di regolare i conti e mentre Bale potrebbe non essere al centro della partita del Real Madrid, molte delle squadre scese in campo per ciascuna saranno in campo il 28.

Quest’anno entrambe le squadre hanno segnato alcuni gol seri per arrivarci quando il Real Madrid ha sconfitto il Manchester City 6-5 complessivamente mentre il Liverpool ha battuto il Villarreal 5-2 complessivamente. Quindi potremmo avere una sparatoria davanti a noi mentre le loro parti cercano di regolare alcuni conti.