Modesto rimbalzo delle criptovalute dopo un lunedì nero e nuovi minimi annuali

Le criptovalute rimbalzano leggermente questo martedì, dopo il lunedì nero del 9 maggio in cui bitcoin è sceso a un minimo di 10 mesi al di sotto di $ 30.000 -nuovi minimi del 2022- e il mercato ha perso 200.000 milioni di dollari, subentrando al detto ‘vendi a maggio e vai via’. Il valore totale di tutti i token in circolazione ha visto volare in cinque giorni 400.000 milioni di dollari, da 1,8 miliardi del 5 maggio a 1,43 miliardi del 10 maggio, e avvertono gli esperti altra sofferenza deve ancora venire in linea con le maggiori perdite nei mercati azionari globali, in particolare nell’indice tecnologico di Wall Street, il Nasdaq.