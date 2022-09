moderno, elegante e snellente il corpo

Siamo già a metà stagione, a metà tra estate e autunno, ma non è così Stradivari chi sta facendo il suo agosto con questo nuovissimo gonna midi cargo che è diventata la sensazione nel catalogo del marchio di moda femminile del colosso galiziano Inditex.

Il segreto: un design innovativo e moderno con taglio a tubo che fonde il estetica militare -nero, con tasche cargo sui lati e cerniere sulle tasche-, con un tocco più sexy grazie al piccola apertura in basso dal davanti, che stilizza anche la figura.

Questa versatilità è proprio il suo grande vantaggio, sia può servire come pezzo fondamentale per rompere gli schemi della strada aggiungendo scarpe o stivali stile militare e una maglietta, sia per dare vita all’abito da ufficio abbinandolo a una blusa e un paio di sneakers bianche.

Al prezzo di 25,99 €diventa un’opzione molto interessante per iniziare a rinnovare il guardaroba per il prossimo autunno.