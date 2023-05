Moda 2023: Scopri il modo migliore di indossare i bermuda per essere alla moda in questa nuova stagione!

Quest’anno la nuova versione dei bermuda è più lunga, più sottile e più aderente. Tuttavia, può essere un po’ difficile capire come stilizzarlo se non l’hai mai indossato prima.

Fortunatamente, abbiamo il trucco di moda ideale per semplificarti la vita. Vuoi saperne di più? Ti aspettiamo nelle righe che seguono!

Trucco di moda: l’importanza di rispettare la lunghezza del tuo short!

I bermuda stanno facendo il loro grande ritorno in questa primavera! Per molti, sono sinonimo di estate, vacanze al mare e divertimento. Tuttavia, li abbiamo visti indossare anche da molte donne alla moda. Come promemoria, queste parti che metteremo in evidenza in questo trucco di moda esistono da anni. Ma la loro popolarità è diminuita negli anni ’60. E questo, quando i pantaloni a zampa d’elefante sono diventati di tendenza.

Al momento, i pantaloni a zampa d’elefante sono di nuovo fuori moda. E per quanto riguarda i pantaloni a vita alta, questi stanno diventando sempre più popolari. Pertanto, sarebbe meglio orientarsi verso i bermuda per essere alla moda in questa stagione. E per indossare questo tipo di vestito nel modo giusto, abbiamo preparato per te un trucco di moda incomparabile.

La scelta di una lunghezza adeguata all’occasione è essenziale per un buon risultato del tuo abbigliamento. Secondo questo trucco di moda, il bermuda dovrebbe arrivare al ginocchio o sopra di esso, ma non troppo corto o troppo lungo. Non sei sicura della lunghezza che ti sta meglio e del tuo tipo di corpo? Puoi provare diverse opzioni prima di impegnarti in uno stile unico.

Se hai gambe sottili, opta per una vestibilità più corta. E per le donne che desiderano coprire le loro gambe più robuste, il trucco di moda sarebbe quello di puntare su un short più lungo. Pensa anche a orlare i tuoi shorts prima di indossarli in pubblico. Questo trucco di moda ti permetterà di regolare al meglio il tuo outfit. Inoltre, sappi che la scelta del tessuto giusto è fondamentale per stilizzare il tuo short.

Seleziona il tessuto tenendo conto di questi dettagli!

Secondo il trucco di moda, la tua scelta dipenderà dal modo in cui prevedi di indossare il tuo bermuda. Ciò implica anche le attività a cui lo destini. Il cotone, il lino o il twill sono buone opzioni per la primavera. I tessuti leggeri permettono di arieggiare le tue gambe e di rimanere fresca durante il tempo caldo. E infatti, c’è meno tessuto tra esse e l’aria che le circonda.

Anche questi tessuti sono più comodi quando indossati come abbigliamento casual a casa o al lavoro. I tessuti pesanti, d’altra parte, possono essere indossati quando fa freddo senza essere rigidi o vincolanti. Ma secondo gli esperti di trucchi di moda, non sono comodi come i tessuti leggeri. Nota anche che più un tessuto è pesante, più è resistente all’usura. Tuttavia, questa categoria è meno traspirante dei tessuti più leggeri.

Inoltre, i bermuda sono conosciuti per essere capo versatile. Polivalenti, sarebbe intelligente acquistarne alcuni contemporaneamente per completare il tuo guardaroba. In questo modo, potresti indossarli per tutte le stagioni. Un trucco di moda ultra pratico da tenere assolutamente in considerazione!

Per questa primavera, il modello di bermuda in denim è quello più amato dalle fashioniste. Decorato dalle sue belle rotture, questo capo può essere abbinato a quasi tutti i top a tua scelta. In questo trucco di moda, ti consigliamo di abbinarlo a un piccolo top fluido a maniche. La scelta di un top da boho sarebbe anche una scelta eccellente in quanto si tratta di un’idea versatile.

Trucco di moda: perché optare per il pantaloncino lungo e fluido in lino?

Il marchio Stradivarius propone nei suoi negozi dei magnifici bermuda in lino dall’inizio dell’anno. Questo capo si presenta con una vestibilità corta e un design contemporaneo e casual. Di natura aderente, farà un bell’effetto sulle persone con pelli scure e matte. Un trucco di moda per un look classico è abbinarlo a una maglietta dello stesso colore.

Da Stradivarius, l’articolo è disponibile dalla taglia 32 alla 44. Per quanto riguarda il prezzo, il marchio non ha deluso i suoi fedeli consumatori. E infatti, puoi ottenere questo bermuda in lino molto trendy spendendo solo 20 euro. Quindi, un’ottima notizia per le it-girls con un budget piuttosto limitato!