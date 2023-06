Moda 2023: Questi costumi da bagno alla moda valorizzeranno la tua silhouette per tutta l’estate!

Probabilmente stai già preparando la tua valigia per le tue prossime vacanze estive. Ma, per essere alla moda questa stagione, dovrai scegliere con cura il tuo nuovo costume da bagno.

Per aiutarti, abbiamo realizzato una piccola selezione dei modelli più belli che metteranno in risalto la tua silhouette in questa stagione estiva. Puoi trovarli tutti qui sotto!

Un costume da bagno Etam per essere alla moda, anche sulla spiaggia

Come molte donne, è possibile che tu non ti senta molto a tuo agio in costume da bagno. Tuttavia, basta scegliere il modello giusto per mettere in risalto la tua silhouette.

Quest’estate, puoi farti sedurre da questo costume da bagno del marchio Etam. Si tratta di un modello a pezzo unico molto elegante. Quest’ultimo presenta un colore nero con un piccolo inserto in metallo dorato.

Con questo costume da bagno, sarai chic anche per andare a fare il bagno nelle onde. Questo sarà molto lusinghiero per la tua silhouette. Puoi indossarlo indipendentemente dalla tua morfologia.

Se questo costume da bagno ti piace, è il momento di fare un giro nel tuo negozio Etam preferito. Se lo desideri, puoi anche effettuare un ordine online. In ogni caso, sarai felice di scoprire il piccolo prezzo di questo costume da bagno a pezzo unico nero.

Un costume da bagno Calzedonia per farti sentire bene nel tuo corpo

Pensi che i costumi da bagno a due pezzi siano riservati solo alle donne con una silhouette da modella. Ma ti sbagli. Quindi, quest’estate, puoi indossare questo costume da bagno del marchio Calzedonia senza alcun problema.

Questo due pezzi molto trendy valorizzerà le tue forme. È composto da un bustier e da una culotte a vita alta. La coulisse alta permetterà di affinare il tuo ventre e di modellare la tua silhouette.

Per potertelo permettere prima dell’inizio dell’estate, è molto semplice. Infatti, sarà disponibile in tutti i negozi Calzedonia. Ma potrai anche effettuare un ordine sul sito web del marchio. Non devi preoccuparti per il prezzo. È accessibile a tutti i budget.

Un costume da bagno Undiz che piacerà a tutte le fan di moda quest’estate

L’estate è il momento ideale dell’anno per indossare colori vivaci e stampe originali. Quindi, se desideri un tocco di extravagance, questo costume da bagno del marchio Undiz fa al caso tuo. Quest’ultimo presenta un colore fucsia con cui sarai certa di non passare inosservata. Ma è anche un costume da bagno che metterà in risalto la tua silhouette. Quest’ultima sarà affinata e allungata. Ciò ti permetterà di avere fiducia in te in qualsiasi situazione.

Inoltre, questo costume da bagno a pezzo unico ti sarà proposto ad un prezzo molto accessibile. Non avrai nemmeno bisogno di superare il tuo budget per lo shopping. Per farlo, dovrai fare un giro nel negozio Undiz della tua scelta. Ma avrai anche la possibilità di effettuare un ordine sul sito web del marchio per risparmiare tempo. Non ti resta che scegliere il tuo costume da bagno preferito.