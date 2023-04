Con l’arrivo della primavera, gli appassionati di moda sono felici di avere una buona scusa per andare a fare shopping! Questa stagione sarà caratterizzata dal ritorno in grande stile della giacca di pelle nei nostri armadi.

Infatti, l’ex Miss Francia Iris Mittenaere ha già scelto un modello molto stiloso. Scopriamolo subito qui di seguito!

La pelle sarà una delle grandi tendenze moda per la bella stagione

Ora che la primavera è tornata, vuoi essere la più elegante della stagione. Per farlo, devi adottare le grandi tendenze che vedrai ovunque nelle prossime settimane.

Tra queste, potrai trovare la pelle, o similpelle. Si tratta del materiale che farà il suo grande ritorno in tutti i nostri armadi. Sarà il momento di tirare fuori la tua giacca di pelle dall’armadio.

Ma attenzione al modello che sceglierai. Per essere elegante, evita le giacche aderenti e strette. Allo stesso modo, il perfecto non sarà molto di moda in primavera. Invece, potrai optare per un blazer in pelle o per un bomber in pelle.

Le giacche oversize saranno molto apprezzate dagli appassionati di moda durante tutta l’estate. Una tendenza che troverai anche sui pantaloni, le gonne, le camicie o le maxi dress.

L’ex Miss Francia Iris Mittenaere ha scelto un superbo bomber in pelle

Gli appassionati di moda hanno già abbracciato la tendenza della pelle. L’ex Miss Francia Iris Mittenaere ha fatto scalpore sul suo account Instagram. La giovane donna ha scelto un superbo modello di giacca in pelle.

Quest’ultima non ha scelto una giacca qualsiasi. Infatti, Iris Mittenaere ha deciso di indossare un bomber in pelle. Questa giacca abbastanza corta è super elegante e all’ultima moda. Si caratterizza per una vestibilità abbastanza ampia. È un altro stile di giacca che andrà bene per tutte le morfologie.

Se sei magra come Iris Mittenaere o hai un po’ più di forme, puoi indossare questo bomber senza problemi. Aggiungerà un tocco rilassato al tuo stile vestimentario. Se non sei una grande fan del taglio bomber, non ti preoccupare.

Infatti, il blazer in pelle sarà anche molto di moda la prossima stagione. Di nuovo, dovrai scegliere bene la sua vestibilità. Dovrai obbligatoriamente indossare un blazer oversize se vuoi essere alla moda.

I nostri consigli di moda per essere la più elegante con una giacca in pelle

Se sei stata conquistata dalla tendenza della giacca di pelle, devi chiederti come puoi appropriartene. Non ti preoccupare, questa è una giacca che puoi facilmente indossare nella vita di tutti i giorni. Quindi, se hai scelto il bomber, puoi abbinarlo a un paio di jeans e un paio di sneakers per uno stile moderno e rilassato.

Se vuoi un po’ più di eleganza con il tuo blazer in pelle, puoi indossarlo con una gonna lunga in jeans e un paio di scarpe con i tacchi. Sarà anche possibile indossare un piccolo vestitino nero con la tua giacca di pelle. È una giacca che si adatta a tutte le occasioni. Puoi anche indossarla per andare al lavoro. Non ti resta che acquistare la stessa giacca in pelle di Iris Mittenaere per essere la più elegante della prossima primavera!