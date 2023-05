Moda 2023: I più bei costumi da bagno che vedrete ovunque quest’estate sono già disponibili!

È mai troppo presto per preparare il tuo guardaroba per il ritorno dell’estate. Le vacanze estive si avvicinano a grandi passi e i costumi da bagno più belli che vedrai ovunque nella prossima stagione sono già disponibili.

Quindi, cosa aspetti ad offrirti un piccolo bagno di sole? Scopri tutti i modelli qui sotto!

Costume intero Etam per essere alla moda sulla sabbia

Puoi già iniziare a selezionare il tuo guardaroba in vista delle vacanze estive che si avvicinano. Per godertele appieno e essere la più bella sulla spiaggia, avrai assolutamente bisogno di un nuovo costume da bagno.

Casualmente, abbiamo trovato per te questo modello del marchio Etam. Si tratta di un costume intero che presenta un bellissimo colore verde intenso. È una tonalità che metterà in risalto la tua abbronzatura e ti darà un aspetto sano.

Ha una vestibilità che sarà molto lusinghiera per la tua silhouette. Quindi, anche se hai qualche rotondità, potrai indossarlo senza alcun problema. Per acquistarlo, niente di difficile.

È sufficiente fare un giro in qualsiasi negozio del marchio Etam. Questo costume da bagno intero sarà anche disponibile online. Per quanto riguarda il prezzo, rimarrai piacevolmente sorpresa poiché è molto accessibile.

Bikini Mango per essere la più bella della spiaggia

Può darsi che tu non sia una grande fan dei costumi da bagno interi, ma non importa. Invece, puoi lasciarti sedurre da questo modello del marchio Mango. Ti piacerà molto. Si tratta di un costume a due pezzi.

Questo bikini presenta un motivo paisley che darà un tocco bohémien al tuo look. È un costume dai toni arancio che andrà bene sia per le pelli abbronzate che per quelle un po’ più chiare. Sarà anche molto confortevole e piacevole da indossare.

Potrai indossarlo per andare al mare o in piscina. Con un abito all’uncinetto sopra, otterrai un look super alla moda per andare a passeggio in città.

Se anche tu hai deciso di acquistare questo bikini, non ti resta che acquistarlo. Per farlo, puoi recarti in qualsiasi negozio del marchio Mango. Avrai anche la possibilità di ordinare online. Qualunque sia la tua scelta, sarai felice di scoprire il prezzo molto basso di questo costume da bagno.

Costume da bagno Shein per essere alla moda a basso costo

Quest’estate, i colori vivaci saranno una delle grandi tendenze della moda. Se adotterai outfit colorati, dovrai anche optare per un costume da bagno con un po’ di pep. Per farlo, non troverai niente di meglio di questo modello del marchio Shein. Si tratta di un costume da bagno intero con cui non passerai inosservata. È anche un costume da bagno che puoi indossare come body con jeans, una gonna lunga o pantaloni in lino.

Quel che è certo è che questo costume da bagno intero sarà disponibile a un prezzo molto accessibile, indipendentemente dal budget di shopping che hai. Per riceverlo il più rapidamente possibile, basta fare un giro sul sito web del marchio Shein. Non ti resta che confermare il tuo acquisto e aspettare di ricevere la tua consegna nella tua cassetta postale.