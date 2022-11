Mobs da Aldi per la bacchetta di Harry Potter a meno di 15€!

Non è facile trovare il regalo perfetto per il Natale 2022! Buone notizie, Aldi vi offre la superba bacchetta di Harry Potter!

Mancano poche settimane per festeggiare il Natale con i vostri cari! Non avete ancora trovato il regalo perfetto per rendere felici i più piccoli? Nessun problema, Aldi ha in serbo una sorpresa per voi con questa superba bacchetta che arriva direttamente dalla saga di Harry Potter!

Aldi: il luna park

Come Lidl, Aldi sorprende i suoi fedeli clienti fin dalla sua fondazione in Francia nel 1988. La catena di supermercati hard-discount ha ora più di 1300 negozi in Francia. E non si ferma qui! Aldi France sta infatti proseguendo il suo sviluppo con la creazione di un centinaio di negozi, 24 dei quali saranno inaugurati entro la fine del 2022. Ecco cosa ha spiegato l’azienda in un comunicato stampa:

“Un numero ridotto di referenze, negozi a misura d’uomo e un impegno costante da parte di tutti i dipendenti sono gli ingredienti che permettono all’insegna di avvicinarsi al suo obiettivo: permettere a tutti i francesi di avere accesso, entro il 2030, a uno dei 1.900 negozi ALDI a 15 minuti da casa. Aldi ha conquistato i suoi clienti con i suoi prezzi imbattibili.

In effetti, la catena di hard-discount ne ha per tutti i gusti! Qui, ci sono anche per piccoli budget. Perfetto in questi tempi di inflazione. Aldi continua a sedurre i suoi consumatori con prodotti di ogni tipo. Ad esempio, ci sono alimenti specifici per ogni paese. Ad esempio, ci sono prodotti creoli, italiani e persino argentini!

Ma oltre al cibo economico, si possono trovare anche per fare ottimi affaris ! Per esempio, c’è questo piumino morbido e caldo, perfetto per la stagione invernale. A soli 39,99 euro, promette di riscaldarvi a dovere. Un prodotto 100% cotone, realizzato in 100% viscosa con fibre di bambù.

Un prodotto chiave della saga di Harry Potter sugli scaffali

Ma non è tutto! In vista del Natale, Aldi ha appena messo in vendita un prodotto che sarà sicuramente un successo. È La bacchetta di Harry Potter. Sì! Quello che ci ha fatto sognare tanto durante la nostra giovinezza. È ora disponibile presso Aldi in Inghilterra. Per soli 14,80 euro, è già un grande successo. Sui social network, gli utenti di Internet ne vanno pazzi. Potete leggere su Twitter :

“Questo è l’annuncio che stavo aspettando, ben fatto Aldi”, “I miei tre ragazzi amano Harry Potter e hanno già avuto delle bacchette magiche, ma queste sono ancora meglio. La luce li rende ancora più magici e fa sembrare che possano lanciare incantesimi, soprattutto al buio. “, ” Sembra fantastico, è un regalo di Natale per mio nipote. Ama Harry Potter e adorerà questa bacchetta”. O ancora: “Qualità eccellente, ottimo valore e ben fatto, mia nipote lo adorerà!!!”.

Sul sito di Aldi, la bacchetta per dipingere con la luce di Harry Potter ha una valutazione di 4,7 stelle su cinque. Ci sono anche 36 recensioni su 44 che hanno dato al prodotto la valutazione più alta. Una cosa è certa: questa bacchetta di Aldi è un buon affare. La collezione ufficiale di Harry Potter costa solitamente 34 euro per la bacchetta normale in resina. e a partire da 65 euro per quello in legno. Ma non è tutto! Aldi ha anche maglie e felpe con cappuccio di Harry Potter. Perfetto per il Natale!