Mobili dal Quebec: al culmine delle tendenze!

Perché guardare altrove quando il nostro territorio è già ricco di vasti saperi locali? Investire nei mobili del Quebec significa anche sostenere la forza delle nostre comunità. È scegliere l’esperienza delle mani di qui, riconosciuta a livello internazionale. Si collega alla nostra vera essenza, perché dietro ogni mobile c’è l’intenzione di abbellire la vita delle persone qui.

Oggetti d’arte essenziali per la nostra quotidianità, i mobili hanno il potere di trasformare lo spazio che lo circonda. Mobili eccezionali (artigianali, di produzione locale o di seconda mano), materiali organici e design retrò o senza tempo sono in cima alle tendenze del 2022.

I produttori del Quebec mettono in mostra materiali e competenze locali per creare mobili che rivaleggiano con la crema del design internazionale. Il legno, essenza di punta dei nostri interni, si trasforma nelle loro mani per raccontare una storia grande quanto le foreste del Nord America.

Mobili adattati al 100% alla tua realtà

Diversi mobili del Quebec sono fatti a mano e personalizzati per tutti gli stili e tutte le tasche. Assapora la libertà di selezionare la configurazione, i colori e i materiali in base alle tue esigenze; otterrai così un’opera unica di cui non ti stancherai mai. Dai rivenditori, cerca i mobili che portano la firma del Meuble du Québec e chiedi di vedere cosa c’è di nuovo per il 2022.

Huppé – Riflettori puntati sul design

Dal 1967 il produttore del Quebec Huppé disegna mobili per le case canadesi, perfezionando nel tempo la sua offerta per distinguersi sempre. Collaborando con i lighting designer FROM LIGHTING per la sua nuova gamma Éclairer, Huppé riafferma il suo design all’avanguardia. Queste lampade innovative sono prodotte a Padova, in Italia.

Sono stati progettati in simbiosi con la nuova collezione di mobili per la camera da letto Frank, che unisce stile e funzionalità. Siamo affascinati da questo nuovo tipo di connubio tra mobili e illuminazione!

Kastella – Artigiani fuori dal tempo

L’azienda di Montreal Kastella indossa due cappelli: a volte è un laboratorio di mobili su misura, a volte un ebanista architettonico. Si destreggia con la passione e il talento grezzo del suo fondatore, Jason Burhop, e dei venti artigiani che lo compongono.

Dal 2003 l’azienda persegue la stessa vocazione: produrre mobili solidi, funzionali e senza tempo per tutti i decori. Ogni mobile artigianale è realizzato con legno grezzo scelto con cura in Nord America.

L’aspetto locale è fondamentale per Jason Burhop: “Uno dei pilastri della filosofia dell’azienda è l’idea di produrre, qui a Montreal, un mobile alla volta: questo per noi è molto importante. » Questi elementi essenziali senza tempo, progettati durevolmente per resistere all’usura e al passare del tempo, sono realizzati e personalizzati su ordinazione prima di essere consegnati localmente.

Fin dalla sua nascita, Kastella ha realizzato anche progetti di ebanisteria su misura, collaborando con architetti e designer riconosciuti: “Le relazioni create negli anni ci danno la possibilità di lavorare regolarmente con le stesse persone”. Sciacquatevi gli occhi nella loro sala dimostrativa, al 5355, boul. Saint-Laurent, a Montréal.