Mob da Stradivarius per l’accessorio per capelli perfetto a meno di 10€!

Il marchio Stradivarius presenta questo accessorio per capelli ultra femminile ed essenziale per essere la regina della serata!

Avviso a tutti gli appassionati di moda! Il marchio spagnolo Stradivarius ha appena presentato la sua ultima novità. nuovo accessorio per capelli perfetto per le vacanze. Siete pronti a brillare!

Un accessorio che torna di moda

Da qualche settimana le vetrine dei nostri negozi preferiti sono scintillanti e luccicanti a volontà. Abiti da festa, decolletè con paillettes, giacche con strass, … Il L’atmosfera natalizia si fa sentire a poco a poco.

Il marchio Stradivari non si fa da parte. Presenta il suo nuovo collezione, speciale per le celebrazioni di fine anno.

Mentre passeggiavamo tra i corridoi del negozio di prêt-à-porter, abbiamo notato alcuni nuovi fermagli ideali per i vostri capelli! Castani, biondi, rossi, … Qualunque sia il vostro colore di capelli, questo sublime piccola farfalla d’argento valorizzerà tutte le vostre acconciature.

E sì, fermagli per capelli femminili stanno tornando nel nostro guardaroba. Prodotto di punta degli anni 2000, è ora di tirare fuori i vostri migliori fermagli per capelli.

Capelli ultra femminili per le feste

Il segreto per essere alla moda? Deve brillare. E l’azienda spagnola lo ha capito bene.

I suoi morsetti a forma di farfalla sono così decorato con pietre lucenti. Inoltre, riflettono la luce del sole e hanno un aspetto quasi traslucido e ultra-luminoso.

Chignon bassi, code di cavallo sciolte, trecce, … Qualunque sia la vostra acconciatura del giorno, la Fermagli a farfalla Stradivari renderà i vostri capelli incredibili e spettacolari.

Il vantaggio? Con questi fermagli si possono legare i capelli e così via, Con questi fermagli è possibile legare i capelli e creare acconciature alla moda.

Infatti, questo accessorio ultra-canonico è anche molto pratico Grazie al suo sistema di chiusura. È dotato di una molla che consente di trattenere perfettamente le piccole ciocche di capelli.

Questo fermaglio per capelli ha una forma davvero ergonomica. Confortevole e molto maneggevoleNon si aggroviglieranno i capelli quando li pettinerete di nuovo. Il marchio Stradivarius ha pensato proprio a tutto.

Progettato con materiali durevole e altamente resistenteStradivari non ha fatto le cose a metà. Questo accessorio è realizzato per il 15% in vetro e cristallo, per il 15% in plastica acrilica e per il 70% in ferro.

Anche a noi della redazione è piaciuto molto il suo ornamento. Splendidamente decorato con pietre gioiello, conferisce un aspetto immediato e unico. stile molto elegante e chic. Date un’occhiata a questo:

Venduto a prezzo mini presso Stradivarius

Disponibile in tutti i negozi Stradivarius o sull’eshop, questo L’accessorio può essere acquistato in set. E sì, perché accontentarsi di una clip quando se ne possono avere dodici?

Il set comprende dodici clip bianche traslucide a forma di farfalla. Si noti, tuttavia, che questo colore è più indicato per i capelli scuri.

Ha i capelli più chiari? Niente panico! Stradivarius ha pubblicato un gamma di colori diversi in modo che ci sia qualcosa per ogni tipo di capelli.

Venduto a un prezzo imbattibileCon questo nuovo accessorio per capelli, il marchio spagnolo ha ancora una volta fissato un livello molto alto!

In vendita a soli 9,99 euro il set di dodici clip, non aspettate troppo a lungo prima di acquistarli! Ideali da abbinare ai vostri abiti da festa scintillanti, non dureranno a lungo!