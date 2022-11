Mob da Decathlon per il suo parka ultra caldo anche se ci sono -20 gradi!

Sognate un nuovo caldo parka per l’inverno? Ora è possibile nel vostro negozio Decathlon e a meno di 130 euro!

Decathlon fa ancora una volta centro con una nuova collezione. In particolare, il marchio ha appena proposto un nuovo parka ideale per le giornate fredde.

Decathlon, il re delle occasioni

Attrezzature per l’arrampicata, abbigliamento da equitazione, scarpe da corsa, accessori per le immersioni, … Decathlon è noto soprattutto per i suoi articoli sportivi. Sì, ma da qualche mese a questa parte il marchio si sta diversificando e ci sta proponendo abbigliamento adatto anche alla vita quotidiana.

E con l’accorciarsi dei mesi invernali e l’arrivo del freddo, è arrivato il momento di tirate fuori i vestiti caldi.

Fuori i vestitini estiviBasta con i maglioni leggeri o i sandali con i tacchi! Ora bisogna indossare maglie calde, scarpe chiuse, ma anche cappotti che proteggano bene dal vento.

Per la felicità degli utenti di Internet, Decathlon ha pensato a tutto. Infatti, nel suo nuovo catalogo, che si sta riempiendo a poco a poco, il re dell’abbigliamento sportivo ha appena svelato una collezione piena di buoni affari.

Cappotti, giacche, blouson, parka… Ce n’è per tutti i gusti! Ma in redazione abbiamo soprattutto una grande cotta per un parka in particolare!

Ultra caldo e perfetto per l’inverno, è già unanime sui social network. Bisogna dire che il marchio ha fissato l’asticella in alto immaginando questo modello! Un cappotto speciale che vi proteggerà dal freddo più intenso di questo inverno.

Questo parka diventerà il vostro migliore amico e vi consentirà dicontro le basse temperature !

Quechua SH500 U-Warm Parka impermeabile da trekking e montagna

Questo nuovo parka del marchio francese Quechua ha tutte le carte in regola per piacere. È dotato di un cappuccio con pelliccia anti-blizzard e un colletto rialzato per garantire la massima protezione.

È inoltre dotato di speciali regolazioni sui polsini e sull’orlo per ridurre al minimo l’ingresso dell’aria.

Si può indossare tutti i giorni, ma anche per una gita sportiva invernale. Infatti, Decathlon afferma ” A voi i grandi spazi innevati ! Questo parka ultra caldo e protettivo è la giacca ideale per le escursioni al freddo, alla neve e al vento fino a -20°C. “

L’azienda francese aggiunge inoltre: ” Siete tentati dal grande nord? Questo parka impermeabile vi offre un protezione ottimale contro il gelo e neve ! “

Questo cappotto impermeabile Questa giacca è inoltre dotata di cerniere appositamente studiate per essere facilmente utilizzate con i guanti. Dispone inoltre di 2 cerniere nella parte inferiore della giacca per consentire di piegarsi o sedersi.

Ma non è tutto! Questo modello Quechua SH500 U-Warm ha anche ” a doppia ovatta sul corpo e uno strato di 200 g/m2 sulle braccia per un migliore isolamento dal freddo. La membrana esterna è impermeabile e ha cuciture sigillate. “

Per tenere le mani al caldo, c’è anche 2 tasche scaldamani2 tasche superiori e anche tasche interne. Per non parlare del suo taglio dritto che si abbina a tutti i vostri outfit.

Decathlon ha sicuramente pensato a tutto. Ora potete capire perché questo cappotto Quechua è così popolare. è di gran moda in tutti i negozi del marchio!

Disponibile nei colori kaki, blu, nero o cammello, ogni colore è venduto a € 125,00. Un ottimo affare se si considera la qualità dei pezzi venduti da Decathlon.