Miu Miu: Addio alla borsa, questa nuova tendenza è ciò di cui abbiamo bisogno per essere alla moda nel 2023!

Le borse XL sono ovunque, sia per le strade che sulle passerelle. Infatti, questo è il dettaglio più ambito e titolare della stagione, messo in evidenza soprattutto dalle grandi marche, tra cui Miu Miu e Sacai.

È tempo di dire addio alle borse a mano e di concentrarsi su questa nuova inclinazione moda 2023, che verrà approfondita in questo articolo!

La nuova idea moda 2023 molto pratica di Miu Miu!

Dall’inizio dell’anno, molte marche di alta moda hanno lanciato prodotti fuori dal comune. A partire da Prada, che ha lanciato la sua camicia-combinaison. Seguita da Miuccia Prada che propone un’uniforme da lavoro presentata in molte varianti. Fino a Miu Miu che ha svelato le sue insolite tasche giganti di moda 2023.

E una cosa è certa, le cose non sono pronte ad arrestarsi! A titolo di riepilogo, il marchio ha lanciato la sua collezione primavera di quest’anno il 22 settembre 2022 a Parigi. La designer italiana ha anche confermato che questo dettaglio estetico sarà di tendenza per molto tempo. In realtà, questo è il pezzo che il marchio cerca di segnare per la moda 2023.

Inoltre, questa tendenza aiuterà anche le fashioniste ad aggiornare la loro silhouette. Una moda 2023 diventata virale su Internet grazie ai due-mastri che Miu Miu ha ufficializzato la scorsa primavera. Inoltre, le gonne plissé, i modelli in pelle e i mini-top in lana ne facevano parte. Ma tutti questi articoli sono stati ovviamente impreziositi da tasche da carpentiere.

Bisogna capire che l’approccio pragmatico come questo, spinto all’estremo, attrae spesso le designer più rinomate. Claire McCardelle e Bonnie Cashin ne erano ossessionate in passato. Ed è qui che questo nuovo stile moda 2023 molto efficace firmato Miu Miu fa la sua comparsa. L’aggiunta di tasche è la metafora perfetta sia per la libertà delle mani delle donne che per i loro movimenti.

Addio borse a mano!

Miu Miu ha voluto semplificare la vita di tutte le fashioniste mettendo in primo piano questa tendenza moda 2023. Il suo principio è di abbandonare le borse a mano sostituendole con un abbigliamento con tasche. È tempo quindi di accantonare le giacche e questo accessorio di cui siamo spesso abituati a fare a meno. “Lascia la tua giacca, porta la tua borsa” è stata la frase preferita dell’ex direttore creativo di Coach.

La sua vocazione è stata naturalmente incentrata sulla creazione di borse di grande capacità. E Miu Miu ha ben trasformato questo motto trasferendolo su tutti i vestiti. Il marchio ha davvero voluto che le tasche sugli abiti fossero di moda 2023. Ha fatto in modo che questi dettagli si trovassero sui parka in tessuto.

E tecnicamente sulla parte del petto dell’abbigliamento. Ma i cappotti oversize in pelle e a livello della vita non sono da meno. Ma il marchio ha anche voluto che le giacche Barbour riviste da Loewe avessero tasche XL. In questo modo, non solo avranno volume, ma saranno anche degne di un abito di moda 2023.

Ma la proposta e la moda 2023 più pratica lanciata da Miu Miu riguarda quella di Sacai. Si tratta in particolare della collezione presentata dalla designer Chitose Abe. Del resto, questa ha firmato i suoi primi passi come modellista. Fin dai suoi inizi, il suo obiettivo è stato quello di dare un senso di libertà alle fashioniste.

Moda 2023: Altre marche hanno copiato Miu Miu!

Questa libertà è soprattutto tradotta dalle pieghe e dalle tasche che esaltano ogni stile. Le cinture in gabardina con tasche esterne fanno davvero parte della moda 2023. Oltre a Miu Miu, Bally ha proposto una giacca utilitaria in tonalità metalliche in pelle.

Miu Miu ha aperto la porta a questa nuova moda 2023. Infatti, quasi tutte le altre grandi marche hanno imitato la loro collezione, compresa Louis Vuitton, con un abito. E una cosa è certa, addio borse a mano su tutte le passerelle per questo inizio di anno.