La possibilità di fare acquisti online ha completamente cambiato il modo in cui le persone fanno acquisti, poiché è sicuramente molto comodo poter acquistare dal cellulare o dal computer e riceverlo a casa o andare a ritirarlo nel negozio in questione ma già pagato e preparato per non perdere tempo. Oggi ti diciamo come puoi restituire un acquisto online da Lidl, una questione che molte persone si pongono quando per qualche motivo non desiderano tenere ciò che hanno acquistato.

Lidl ha molto successo in Italia sia con i suoi negozi fisici che con il suo negozio online, dove vende assolutamente tutto ciò che si può trovare nei suoi cataloghi, prodotti che spesso si esauriscono grazie al loro successo tra il pubblico. La catena tedesca conquista una clientela che cresce giorno dopo giorno grazie all’eccellente rapporto qualità-prezzo e alla varietà del suo catalogo.

Come restituire un acquisto online da Lidl

Restituire qualcosa che hai acquistato è sempre stato facile come recarsi in negozio e gestirlo con il servizio clienti, ma molte persone hanno il dubbio su come gestire i resi quando l’acquisto è stato effettuato online, sia su piattaforme di vendita che su negozi reali che hanno anche il loro negozio online.

Come riportato sul proprio sito web, se desideri restituire un prodotto che hai acquistato nel negozio online di Lidl hai 30 giorni di tempo per effettuare il reso, tempo che conta a partire dal giorno in cui ricevi l’ordine, non dalla data di acquisto. Tutti i resi devono essere gestiti con SEUR, indipendentemente da quale sia stata l’azienda logistica che ha consegnato l’ordine.

È molto importante tenere presente che, per motivi di salute e igiene, non sono accettati resi di costumi da bagno, maschere e biancheria intima. Il processo di reso è molto semplice, oltre che completamente gratuito e senza bisogno di stampare alcun documento, sarà sufficiente seguire questi passaggi:

Accedi al tuo account utente qui e vai alla sezione “I miei ordini” per selezionare l’ordine che desideri restituire.

Una volta all’interno dell’ordine, seleziona i prodotti che desideri restituire e il motivo per cui desideri farlo.

Successivamente, indica la quantità di pacchi che intendi restituire e segui le istruzioni che ti verranno mostrate dopo aver cliccato su “Continua”.

Se scegli l’opzione di restituire gli articoli presso un negozio SEUR, ti verrà richiesto un codice QR, che riceverai nell’ultimo passaggio della richiesta di reso e riceverai anche nella email di conferma.

Se per qualche motivo non riesci a completare il processo di reso, puoi salvare la gestione per continuare quando potrai proseguire con il processo. Tieni presente che non potrai effettuare ulteriori resi fino a quando non completerai o annullerai quello in corso.

I resi di solito impiegano circa una settimana per essere elaborati, tempo che conta a partire dal momento in cui il pacchetto viene ritirato presso il tuo domicilio o consegnato in un negozio SEUR. Una volta ricevuto presso il magazzino di Lidl, verrà verificato che tutto sia corretto e, se lo è, verrà emesso il relativo rimborso, che riceverai nello stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto, e entro un periodo di circa 5 giorni lavorativi.

