Mino Raiola ha cambiato il gioco dell’agente: focus su pubblicità e superstar hanno cambiato per sempre il mercato

Non è facile descrivere per intero Mino Raiola. Era l’agente di calcio più influente al mondo. Ogni singola persona coinvolta nel settore sapeva chi era. Era unico, ma aveva un approccio completamente diverso al modo in cui lavorava per i suoi giocatori. Raiola è morta sabato all’età di 54 anni dopo essere stata ricoverata in ospedale dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Laddove altri agenti lavoravano dietro le quinte, Raiola era in prima linea, rilasciando interviste, lavorando in pubblico. I grandi contratti e le commissioni di trasferimento più grandi che ha negoziato significavano che, sebbene non fosse piaciuto molto ai tifosi di calcio di tutto il mondo, avresti dovuto cercare a lungo e duramente per trovare giocatori che non fossero soddisfatti del modo in cui ha lavorato con loro. Il suo compito era rendere i suoi giocatori i migliori e forse anche i più ricchi. I giocatori lo sapevano e si sentivano protetti.

C’è un episodio che spiega chi era Mino Raiola e perché era così bravo nel suo lavoro. Zlatan Ibrahimovic lo racconta nel suo primo libro, Sono Zlatan Ibrahimovic. La prima volta che Raiola ha incontrato il fuoriclasse, che è diventato il giocatore probabilmente a lui più vicino, ha cambiato completamente la vita di Ibrahimovic. Lo svedese giocava per l’Ajax e ha chiesto consiglio a un amico giornalista per aiutarlo a trovare un nuovo agente. Il giornalista è tornato con alcune opzioni. Ce n’erano due in particolare, una era una delle agenzie più importanti del mondo, l’altra era Mino Raiola.

“Fidati di me, ti piacerà questo ragazzo, è come te”, ha detto a Ibrahimovic. Zlatan ha accettato di incontrare Raiola ad Amsterdam in un ristorante ed è arrivato all’incontro con la sua macchina nuova di zecca e vestito elegantemente. Aspettò un bel po’ e qualche minuto dopo arrivò all’incontro Mino Raiola con una maglietta hawaiana, dei pantaloncini e delle scarpe da ginnastica. Ibrahimovic è rimasto senza parole. Raiola ha ordinato sushi per sette persone mentre ce n’erano solo tre al tavolo. “Non preoccuparti Zlatan”, ha detto Mino dopo che Ibrahimovic gli ha chiesto chi avrebbe mangiato quella quantità di cibo. Poi l’incontro è entrato nella fase chiave. Raiola è arrivato con alcune statistiche su un pezzo di carta con i numeri di attaccanti come Christian Vieri, Andriy Shevchenko, Pippo Inzaghi e altri, e ha detto: “Hanno segnato molti gol. Ne hai fatti quattro in 21 partite. È impossibile fare un trasferire con questi numeri”.

Ibrahimovic, secondo il suo racconto, ha risposto subito. “Con i numeri di quegli attaccanti anche mia mamma può vendermi, per questo ho bisogno di te”. Raiola rise, e quel giorno iniziò uno dei rapporti più incredibili della storia del calcio tra un agente giocatore. Ibrahimovic è stata una delle ultime persone a fargli visita in ospedale prima di morire sabato.

Raiola era unica. Ha iniziato dal nulla in Olanda, dove la sua famiglia era emigrata dall’Italia un anno dopo la sua nascita nel 1967, ed era un self-made man. Ha giocato come calciatore ma poi ha deciso di creare un’agenzia di intermediari nel calcio. Ha lavorato principalmente come intermediario tra l’Olanda e l’Italia negli anni ’90 e ha sfruttato le sue abilità linguistiche per concludere alcuni accordi importanti, tra cui il trasferimento di Dennis Bergkamp all’Inter dall’Ajax. Raiola, infatti, poteva parlare italiano, olandese, spagnolo, portoghese, francese, inglese e tedesco. Parlava correntemente tutti loro, un fattore che ha contribuito a stimolare la sua fulminea ascesa a rappresentare alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale.

In molti modi, ha inventato un nuovo modo di essere un agente di calcio. Ha lavorato con pochissimi giocatori, unici a livello mondiale, e lui, spesso polemico, si è messo al centro della scena. Sarebbe stato un difensore dei suoi giocatori in pubblico, un uomo che si sarebbe volentieri abusato dei fan come personaggio pubblico, ma era lui a fare il lavoro che gli era stato chiesto dai suoi giocatori.

Era l’agente di molte stelle da megawatt. Non solo Zlatan Ibrahimovic, ma Paul Pogba, Erling Haaland, Mario Balotelli, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma e tanti altri. Nel corso degli anni ha anche lottato per cambiare i regolamenti FIFA e ha avuto idee aggressive su come dovrebbe essere il futuro del calcio. “Penso che la finestra di mercato dovrebbe essere aperta tutto l’anno o solo due settimane”, ha detto una volta a Sky Italia. “Quello di gennaio è inutile, mentre d’estate tutto va fatto nelle prime due settimane di luglio”

Raiola è stata una delle figure più incredibili e non comuni del mondo del calcio e purtroppo quest’estate non vedrà muoversi alcuni dei suoi giocatori, tra cui Haaland che dovrebbe essere uno dei trasferimenti più attesi della storia recente. La sua eredità continuerà, perché l’impatto che ha lasciato sui “suoi” giocatori non andrà mai via. C’era solo una Raiola. Per il suo stile, per le sue interviste, per il suo modo di lavorare, era unico e nessuno può nemmeno tentare di emulare la sua presenza. Ecco chi era Mino Raiola, il miglior agente di calcio del mondo. Lo ami o lo odi, il mondo del calcio non sarà più lo stesso senza di lui.