Ecco la minigonna di Zara indossata da Emily Ratajkowski!

Emily Ratajkowski è stata avvistata per le strade di New York con una minigonna beige di tendenza. Si tratta di una minigonna di Zara, che a quanto pare ha avuto successo anche tra le star!

Le minigonne sono tornate di moda quest’autunno. E chi meglio della modella Emily Ratajkowski può aprire le danze? Per le strade di New York, la modella ha indossato una minigonna molto elegante di Zara. Stopandgo vi racconta tutto.

Zara: i suoi capi di tendenza per l’autunno

Cominciamo col dire che l’autunno è spesso sinonimo di pioggia e vento, quindi è essenziale ridisegnare il guardaroba. Zara è già pronto per l’occasione: il marchio di prêt-à-porter ha appena presentato la sua collezione autunnale in collaborazione con TRETORN. Questa collezione si concentra principalmente sugli stivali da pioggia e sull’abbigliamento antivento. Pezzi unici che vi terranno al caldo in questa stagione.

La nuova collezione di Zara presenta alcuni pezzi che si distinguono dal resto. Ad esempio, un abito dal taglio bohémien ha già avuto grande riscontro questo novembre: parliamo di un bell’articolo di colore autunnale che sorprende con i suoi diversi modelli. Accompagnato da stivali alti, questo outfit sarà ideale per attirare l’attenzione dei curiosi.

Sempre all’insegna dell’originalità, Zara non ha finito di sorprenderci. Infatti, l’abito drappeggiato è un successo già presenti sul sito. Con una forma molto semplice, si adatta a molte occasioni. Anche i suoi colori sorprendenti, che formano una sfumatura, sono molto attraenti.

Emily Ratajkowski e la minigonna di Zara

La moda degli anni 2000 sta rapidamente tornando nei nostri guardaroba. E una cosa è certa: marchi come Zara lo hanno capito. Ecco perché, in questa stagione, la minigonna è di nuovo all’ordine del giorno. In effetti, la minigonna ha già sfilato in diverse sfilate di moda, compresa la Settimana della Moda.

Così, sempre al passo con le tendenze, anche le celebrità hanno deciso di optare per lo stile “mini”. E se si tratta di top model americane, Emily Ratajkowski è la protagonista. Il 10 novembre è stata avvistata per le strade di New York con un perfetto outfit autunnale.

La modella è vestita con un top nero, una giacca di pelle e stivali con tacco lungo. Il pezzo forte del suo outfit? La sua minigonna super femminile di Zara. Per rendere il pezzo ancora più bello, la giovane donna ha aggiunto una cintura di pelle marrone.

Una scelta molto audace, perché questo pezzo, come suggerisce il nome, è molto corta. In realtà si tratta di un modello trompe-l’oeil. In effetti, la gonna beige è in realtà foderata con pantaloncini corti. Pratico per evitare un incidente. Questo bellissimo modello è sempre disponibile da Zara al prezzo di soli €25,95.

