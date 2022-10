Milka gratis | In quali zone di Barcellona viene distribuito gratuitamente il cioccolato Milka per tutta la settimana?

La marca Milka consegna per tutta la settimana barrette di cioccolato a Barcellona per promuovere il nuovo prodotto dell’azienda svizzera. Il marchio distribuito da Mondelêz Internacional è diventato virale dopo aver annunciato la promozione dei tablet nel social networks. I luoghi scelti per realizzare questa promozione sono stati i Piazza della Catalogna in BarcellonaNuovi Ministeri (Madrid), Principe Pio (Madrid), Santa Justa (Siviglia), Nervión Plaza (Siviglia), Centro commerciale Arena (Valenzano), Via San Andrés (A Coruña) e via Emilia Pardo (A Coruña).

Come annunciato dal marchio su Twitter, il programma per poter prendere gratuitamente la tua barretta di cioccolato è di 8.00 ore fino a 17.00 ore. Ad ogni punto promozionale, si stima che vengano distribuiti 6.000 tablet al giorno, che però si esauriscono prima del tempo stabilito. Est Giovedì è lui ultimo giorno per ottenere il prodotto di cioccolato a costo zero nel stazione della metro da Plaça Catalunya.