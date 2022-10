Milan vs Juventus in diretta streaming, pronostico: come guardare la Serie A online, canale TV, punteggio, notizie, quote

Il Milan ospiterà la Juventus sabato a San Siro mentre i due storici giganti italiani si incontrano in quella che potrebbe rivelarsi una resa dei conti cruciale che definisce la classifica della Serie A. I rossoneri escono dalla preoccupante sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Chelsea in UEFA Champions League, mentre la Juventus ha vinto 3-1 contro il Maccabi Haifa mercoledì. Solo quattro punti separano le due squadre del campionato italiano, con il Milan attualmente quinto con 17 punti e la squadra di Massimiliano Allegri settima con 13 punti dopo otto partite.

Ecco cosa devi sapere prima del grande gioco della rivalità:

Visualizzazione delle informazioni

Data: sabato 8 ottobre | Volta: 12 pm ET

Posizione: San Siro — Milano

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Milan +107; Pesca +235; Juventus +270 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

corrente alternata Milano: Stefano Pioli può contare ancora sul giocatore chiave Theo Hernandez, che ha saltato le ultime due partite a causa di un infortunio muscolare. Il terzino destro francese dovrebbe giocare da titolare insieme al nazionale statunitense Sergiño Dest dall’altra parte della difesa a quattro. L’allenatore del Milan dovrà anche decidere chi scatterà tra Charles De Ketelaere e Brahim Diaz da numero 10, con l’ex giocatore del Club Brugge che potrebbe ottenere il cenno del capo.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Juventus: Massimiliano Allegri ha confermato nella conferenza stampa pre-partita che l’attaccante polacco Arek Milik è tornato e potrebbe giocare da titolare contro il Milan al fianco di Dusan Vlahović. I bianconeri dovrebbero tornare a giocare con il 4-4-2, con il nazionale statunitense Weston McKennie che dovrebbe partire da esterno sinistro mentre Filip Kostic si schiererà dall’altra parte della linea del centrocampista.



Predizione

Nonostante la sconfitta contro il Chelsea, il Milan ha dimostrato in queste prime otto partite di Serie A di essere ancora una volta i principali candidati alla vittoria del titolo di Serie A e dovrebbe vincere contro la Juventus. Scegliere: Milan 2, Juventus 1.