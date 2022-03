Milan vs. FC Empoli quote, scelte, come guardare, live streaming: 12 marzo 2022 Pronostici Serie A italiana

Vincere è stato un lontano ricordo per l’FC Empoliche non ha assaporato la vittoria da una vittoria al secondo turno contro l’Hellas Verona nel secondo turno di Coppa Italia il 15 dicembre. Il club oppresso spera di invertire le sorti sabato in occasione della sua visita AC Milanche è risalito al primo posto nella classifica di Serie A italiana dopo una vittoria contro Napoli nella sua ultima partita. Il Milan ha segnato due gol dal trequartista Franck Kessie nell’ultimo incontro, quando i rossoneri sono andati incontro al 4-2. Puoi vedere cosa succede nella rivincita quando trasmetti in streaming la partita su Paramount+.

Il calcio d’inizio è fissato per le 14:45 ET da San Siro a Milano. Caesars Sportsbook ha l’AC Milan come il favorito di -290 (rischia $ 290 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, mentre l’Empoli è un perdente di +850 nelle ultime quote di AC Milan contro Empoli. Un pareggio ha un prezzo di +400 e l’over-under è di 2,5 goal. La partita di sabato sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro imperdibile piano Premium.

Come vedere Bayer AC Milan-Empoli

Data Milan-Empoli: sabato 12 marzo

Milan-Empoli ora: 14:45 ET

Milan-Empoli in streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Empoli-Milan

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte di AC Milan-Empoli dall’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per AC Milan-Empoli, sta scegliendo la partita per superare i 2,5 gol con una quota di -160. A prima vista, la scelta sembra ambiziosa, dato che il Milan ha segnato più di una volta in una partita solo una volta nelle ultime cinque uscite. Nel frattempo, l’Empoli è rimasta senza reti in due delle ultime tre partite e solo una delle ultime cinque partite ha superato lo stesso totale. Tuttavia, otto degli ultimi 10 incontri tra le due squadre hanno portato a tre o più gol segnati a partire dal 2008.

In assenza di Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud è stato l’uomo principale in testa alla formazione del Milan e ha segnato sei gol in otto partite dall’inizio di febbraio in tutte le competizioni. Ibrahimovic è entrato in campo per quattro minuti al termine dell’ultima partita del Milan contro il Napoli, ma è stato un passaggio importante per un giocatore fuori da oltre un mese per problemi di Achille. Se dovesse avere più tempo in campo questo sabato, l’attacco del Milan ha il chiaro potenziale per sopraffare la linea di fondo dell’Empoli.

“L’Empoli sfortunatamente schiera la seconda peggior difesa di tutta la Serie A. Ha subito ben 53 gol in 28 partite”, ha detto Eimer a SportsLine. “Finora nel nuovo anno li abbiamo visti cedere tre volte Lazio, Juve e Inter, e quattro volte a Romaquindi sembra che qui abbiamo un modello di squadre migliori che li usano come un po’ un sacco da boxe”.

Come guardare, live streaming Serie A italiana su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la partita su Paramount+. Visita Paramount+ ora per vedere la Serie A italiana, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni degli altri incontri di calcio più importanti del mondo, gli originali Peak. e altro ancora.