Milan vs. Atalanta quote, scelte, come guardare, live streaming: 15 maggio 2022 Pronostici Serie A italiana

AC Milan hanno in mente un titolo di Serie A, ma i rossoneri devono ancora chiudere la stagione in bellezza a partire dalla gara casalinga di domenica contro Atalanta. I rossoneri hanno sconfitto gli ospiti nelle ultime due gare e hanno vinto le ultime quattro gare di campionato tra cui una vittoria per 3-1 su Verona domenica scorsa. L’Atalanta non si tirerà indietro facilmente, però, e dovrebbe essere sicura di entrare a San Siro dopo la sconfitta Spezia 3-1 lo scorso fine settimana. Puoi trasmettere la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio da Milano, in Italia, è fissato per le 12:00 ET di domenica. Le ultime quote tra AC Milan e Atalanta di Caesars Sportsbook elencano il Milan come il favorito di -126 (rischiando $ 126 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con l’Atalanta come sfavorito di +310. Un pareggio ha un prezzo di +295 e l’over-under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come vedere Milan-Atalanta

Data Atalanta-Milan: domenica 15 maggio

Atalanta-Milan ora: 12 ET

Atalanta-Milan in streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Milan-Atalanta

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte di Atalanta-Milan dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da quasi cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e tiene conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Sutton è stato anche in corsa con le sue migliori scommesse, andando 82-62 nelle sue ultime 144 scelte di calcio, restituendo oltre $ 2.500 per $ 100 scommettitori.

Per AC Milan-Atalanta, Sutton sostiene il Milan per mantenere la porta inviolata a quota +200. È vero che l’Atalanta ha trovato molto di più il gol nelle ultime settimane e ha segnato tre o più gol in tre delle ultime quattro partite. Tuttavia, Sutton crede che la difesa del Milan sia abbastanza solida da fermare la serie di reti degli ospiti. L’esperto sottolinea anche che l’Atalanta ha ceduto quasi tanti gol quanti ne ha segnati.

“La linea di fondo del Milan è stata quasi impenetrabile a San Siro”, ha detto Sutton a SportsLine. “Nel frattempo, la difesa dell’Atalanta è trapelata in campionato, subendo nove gol nelle ultime cinque partite. Mi aspetto che il Milan si alimenti dell’energia del pubblico di casa e si assicuri la vittoria sull’Atalanta domenica”.

