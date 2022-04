Milan-Genoa: diretta streaming Serie A, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Dopo due pareggi consecutivi il Milan ha bisogno di tornare a vincere le partite se vuole tenere l’Inter nello specchietto retrovisore. Il Genoa, invece, cerca punti vitali nella lotta per evitare la retrocessione. Nessuna delle ultime 10 gare tra Milan e Genoa giocate nella seconda parte di una stagione di Serie A è finita a pari merito con otto vittorie rossonere e due per Grifone, con entrambe le vittorie di Liguri arrivate al Meazza.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: venerdì 15 aprile | Tempo: 15:00 ET

Posizione: Stadio San Siro — Milano, Italia

Streaming TV/diretta: Sommo+

Probabilità: Milan -320; Disegna +400; Genova +1000 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

AC Milan: La squadra di Stefano Pioli non conta più su Zlatan Ibrahimovic, assente per i prossimi dieci giorni per l’ennesimo infortunio. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime cinque partite di campionato e Pioli potrebbe diventare solo il terzo allenatore nella storia dei rossoneri a collezionare almeno sei reti inviolate di fila in una sola stagione di Serie A, dopo Fabio Capello (due volte nel 1993 /94: sette e nove) e Nereo Rocco (sette nel 1971/72).

Genova: Dopo aver vinto la prima partita sotto la guida del nuovo allenatore Alexander Blessin contro il Torino, il Genoa ha perso le ultime due partite e ora si trova in una posizione molto pericolosa nella lotta per evitare la retrocessione. Il Genoa ha vinto il minor numero di partite (2 in 32 partite) e il maggior numero di pareggi (16) nelle Big-5 European Leagues nel 2021/22. Nella sua storia di Serie A, solo in due stagioni il Grifone ha pareggiato più partite (17 nel 1992/93 e nel 1989/90). Mattia Destro del Genoa, 15 presenze e tre gol con il Milan in Serie A da febbraio a maggio 2015, ha segnato cinque gol contro i rossoneri in questa competizione. Potrebbe diventare solo il quarto giocatore a segnare in quattro gare di fila contro di loro in Serie A nell’era dei tre punti per una vittoria, dopo Diego Milito nel 2010, Antonio Di Natale nel 2011 e Romelu Lukaku nel 2021.

Predizione

Il Milan non può permettersi di pareggiare o perdere punti per la terza partita consecutiva. La squadra di Stefano Pioli deve vincere per dare nuove speranze ai tifosi. SCEGLIERE: Milan 2, Genoa 0