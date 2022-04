Milan-Fiorentina: diretta streaming Serie A, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Il Milan ospita la Fiorentina a San Siro per una delle partite più importanti della stagione. La squadra di Stefano Pioli affronterà i viola dopo che la sconfitta in settimana dell’Inter contro il Bologna ha permesso ai rossoneri di portare i rossoneri a due punti di vantaggio sugli avversari a quattro giornate dalla fine. La Fiorentina è in difficoltà e nelle ultime dieci giornate ha perso tre partite consecutive contro la Juventus, in semifinale di Coppa Italia, e contro Salernitana e Udinese in campionato. Il Milan è imbattuto nelle ultime 12 partite di Serie A, di cui sette vittorie. Ha giocato sei partite prima di concedere alla Lazio nell’ultima partita di campionato.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 1 maggio | Tempo: 9:00 ET

Posizione: Stadio San Siro — Milano, Italia

Streaming TV/diretta: Sommo+

Probabilità: Milan -160; Disegna +280; Fiorentina +470 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

corrente alternata Milano: Dopo aver vinto a Roma contro la Lazio, la squadra di Pioli ha l’opportunità di guadagnare più punti per la corsa al titolo considerando che bastano tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro scontri. Anche Zlatan Ibrahimovic dovrebbe prendere parte alla partita dopo essere tornato la scorsa settimana da un infortunio. Contro nessun’altra squadra in Serie A Zlatan Ibrahimovic ha segnato più gol della Fiorentina (11, a pari merito con la Roma). Ha anche segnato 15 gol contro di loro, grazie ai suoi quattro assist, più che contro qualsiasi altra squadra della competizione. L’unica doppietta per lo svedese, infatti, in questa Serie A è stata l’andata contro i viola.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Fiorentina: Non un momento particolarmente positivo per la squadra di Italiano. In Serie A la Fiorentina ha seguito tre vittorie consecutive con due sconfitte consecutive. Non ha perso tre partite di fila in questa stagione di Serie A. La Fiorentina ha subito gol in ognuna delle ultime 13 trasferte di Serie A con Italiano. Nell’era dei tre punti per una vittoria, lo hanno fatto per 14 partite consecutive sotto lo stesso allenatore solo due volte – sotto Cesare Prandelli nel dicembre 2020 (15) e Roberto Mancini nel dicembre 2001 (14).

Predizione

Nonostante la partita difficile, il Milan non può perdere l’occasione per mettere più pressione sull’Inter che giocherà subito dopo domenica alle 12 contro l’Udinese. SCEGLIERE: Milan 2, Fiorentina 1