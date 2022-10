Milan-Chelsea: i rossoneri dovrebbero ancora essere fiduciosi di avanzare dopo essere stati cancellati dai Blues

Martedì è stata una serata molto deludente a San Siro per i tifosi rossoneri, che hanno perso 2-0 contro il Chelsea alla quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Ma nonostante abbiano perso le due gare contro il Chelsea in meno di una settimana, i rossoneri sono ancora in corsa per passare il turno… se riescono a ritrovare la forma. Questa è probabilmente la migliore notizia della giornata per il club dopo che Jorginho e Pierre-Emerick Aubameyang hanno trovato la rete contro di loro. I rossoneri sono però furiosi per il controverso cartellino rosso dato all’ex difensore centrale del Chelsea Fikayo Tomori nel primo tempo. Quello è stato il momento decisivo della serata, ma i tifosi rossoneri possono ancora essere fiduciosi per le ultime due partite della fase a gironi.

Il Milan è attualmente al terzo posto nel Gruppo E con solo quattro punti dopo quattro partite, al pari della Dinamo Zagabria, che martedì ha pareggiato contro l’RB Salisburgo. Gli austriaci hanno sei punti, mentre il Chelsea è in testa al girone con sette punti, tutti guadagnati con Graham Potter in panchina (due vittorie contro il Milan e un pareggio contro l’RB Salisburgo). E’ chiaro e scontato che il Milan debba vincere le ultime due partite, ma visto come sta giocando non è affatto impossibile. Nonostante la sconfitta contro il Chelsea, i rossoneri hanno dimostrato di poter avere occasioni nei prossimi due scontri nonostante i problemi di infortunio con l’attacco chiave Charles de Ketelaere dovrebbe tornare la prossima settimana dall’infortunio muscolare, con il difensore centrale Simon Kjaer e il portiere Mike Maignan attesi al ritorno presto.

La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di migliorare in campo offensivo perché anche contro il Chelsea ha avuto qualche occasione ma non è riuscita a segnare in due partite contro gli inglesi. Con Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic fuori per infortunio, Oliver Giroud è l’attaccante che in questo momento deve segnare i gol necessari. Martedì, però, è stato chiamato a fare qualche lavoro in più dopo il cartellino rosso di Tomori e non è riuscito a segnare, sprecando un gran colpo di testa nel primo tempo. Il Milan ha fatto quello che poteva, ma non è bastato, stroncato da quell’espulsione.

Rafael Leao una volta era contro probabilmente il miglior attaccante in campo e ha cercato di avere un impatto e affrontare i difensori. Tuttavia, la partita è stata sistemata nel primo tempo e sembrava che non potesse succedere nulla di buono per i padroni di casa. I ragazzi di Pioli hanno dimostrato e dimostrato che continueranno a lottare e avranno altre due occasioni per contrattaccare. Perdere Tomori sarà sicuramente una grossa sconfitta per la squadra nella prossima partita contro la Dinamo Zagabria in trasferta tra due settimane, ma non dovrebbe essere una scusa. Il Milan ha dimostrato la scorsa stagione e anche quest’anno di essere tra le migliori squadre d’Italia e per loro non avanzare sarebbe una grande delusione. Ma non è ancora finita, ma tutto inizia con lo scontro a Zagabria il 25 ottobre.