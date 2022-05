Milan-Atalanta: diretta streaming Serie A, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Il Milan può vincere il titolo questo fine settimana, ma deve vincere contro l’Atalanta e sperare che l’Inter perda punti più tardi lo stesso giorno contro il Cagliari. La squadra di Stefano Pioli può vincere anche lo scudetto in caso di pareggio, ma poi l’Inter deve perdere in trasferta alla Sardegna Arena. Il Milan è imbattuto nelle ultime 14 partite di Serie A, di cui nove vittorie. Hanno superato i loro avversari 17-5 in quell’intervallo. L’Atalanta è 8° in Serie A con 59 punti in 36 partite. Sono solo tre punti dietro la Lazio e un posto garantito in Europa League, ma a pari punti con Fiorentina e Roma. L’Atalanta è imbattuta nelle ultime sette trasferte di Serie A contro l’AC Milan (V3 P4), mantenendo la porta inviolata cinque volte. L’ultima vittoria casalinga del Milan contro l’Atalanta risale al gennaio 2014, 3-0 sotto Massimiliano Allegri.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 15 maggio | Tempo: 12 pm ET

Posizione: San Siro — Milano, Italia

TV: Rete sportiva CBS

Trasmissione in diretta: Sommo+

Probabilità: Milan -126; Disegna +295; Atalanta +310 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

AC Milan: Il Milan ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro l’Atalanta, dopo aver vinto solo una nelle precedenti 11 (P6 S4). L’ultima volta che i rossoneri hanno vinto tre gare consecutive contro l’Atalanta nella massima serie sotto lo stesso allenatore è stata tra il 1993 e il 1996 sotto Fabio Capello. Stefano Pioli può contare su Zlatan Ibrahimovic che farà parte della partita e potrebbe essere la sua ultima partita casalinga a San Siro se decidesse di ritirarsi dal calcio al termine della stagione in corso. Il Milan potrebbe concludere una stagione di Serie A con più di 80 punti per la prima volta dal 2010-11, quando ha vinto l’ultima volta lo scudetto.

Atalanta: Mario Pasalic guida l’Atalanta con 13 gol in Serie A in questa stagione, al nono posto in Serie A. È secondo nella squadra con 8,5 gol previsti (xG) mentre Duván Zapata è secondo nella squadra con 10 gol e guida la squadra con 13,4 xG . L’Atalanta ha vinto 12 trasferte di Serie A in questa stagione, il numero più alto di sempre in una singola stagione nella massima serie, mentre solo il Milan ne ha di più in questa stagione (13). Tuttavia, l’Atalanta ha perso tutte le ultime tre trasferte di campionato affrontando una squadra che iniziava la giornata nella prima metà della classifica (contro Fiorentina, Roma e Sassuolo).

Predizione

Il Milan ha bisogno di una vittoria per sperare di vincere lo scudetto questo fine settimana e l’atmosfera a San Siro sarà incredibile. L’Atalanta non è la stessa squadra delle ultime stagioni ma i rossoneri non devono sottovalutarla. SCEGLIERE: Milan 2, Atalanta 1.