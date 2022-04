Mikel Arteta lascia i festeggiamenti ai giocatori di Bukayo Saka e dell’Arsenal, che mostrano spirito combattivo in un gioco imperdibile

LONDRA — Pochi allenatori possono aver ottenuto tre punti vitali, quattro gol e un trionfo in casa dei loro grandi rivali con così poca gioia visibile come ha fatto stasera Mikel Arteta. Per la maggior parte della vittoria per 4-2 dell’Arsenal sul Chelsea, ha avuto l’espressione di un uomo che era stato appena informato che avrebbe dovuto compilare la sua riforma fiscale mentre si sottoponeva a un intervento chirurgico al canale radicolare.

“Il ragazzo che ha inventato questo gioco, voleva farci soffrire”, ha detto Arteta. Che ha fatto mercoledì.

Eppure la sua squadra è tornata nella corsa alla Champions League e ha posto fine a una serie di tre sconfitte consecutive che minacciava di essere terminale per le speranze di arrivare quarta. Potrebbe essere comunque comunque, ma è chiaro dalle prove di mercoledì sera che non lasceranno che il Tottenham raggiunga il quarto posto senza combattere.

Certo, questo era il tipo di prestazione di entrambe le squadre che i manager vincenti possono godersi solo a denti stretti, un brivido per i neutrali, uno spettacolo horror per gli allenatori in cerca di solidità difensiva. Entrambe le squadre hanno consegnato i gol dell’avversario su un piatto da portata. Non per la prima volta nelle ultime settimane, è stata la squadra di Thomas Tuchel a chiudere la partita con errori più critici al suo nome.

Questo è stato un caos sfrenato, lacerato dalla difesa più disastrosa che la Premier League abbia mai visto da ieri. Andreas Christensen ha dato il tono ai suoi compagni di squadra e alle controparti dell’Arsenal con l’errore più elementare, illuminando un retropassaggio verso Edouard Mendy con un ritmo così ridotto che Eddie Nketiah è stato in grado di rubare e far rotolare la palla nell’angolo inferiore.

Tuchel, sconcertato dalla serie di errori che la sua squadra ha commesso in difesa, ha deciso di incolpare il campo di Stamford Bridge piuttosto che il suo difensore centrale. “Non elimino un giocatore perché fa un errore. Qui è difficile giocare sul campo. Forse suona come una scusa ma è un campo molto, molto difficile quello che abbiamo qui. Non è a nostro favore.

“La palla rimbalza molto goffamente davanti ad Andreas quando vuole giocare questa palla. Abbiamo fatto lo stesso errore contro il Real Madrid che ci è costato la Champions League. Questa ci è costata la prossima partita. Non ricordo quando abbiamo preso un gol come questo .”

Non dovrebbe passare senza notare che Nketiah ha una certa abitudine di posizionarsi nel punto giusto per i rimbalzi favorevoli e le eliminazioni sbagliate. Quando ciò accade abbastanza spesso, non è del tutto una fortuna. È un buon gioco di centravanti. Chi va a prendere questo giovane attaccante alla scadenza del suo contratto a fine stagione ha delle materie prime intriganti su cui lavorare.

Tuttavia, Arteta non è rimasta colpita. Bukayo Saka è stato il soggetto principale del suo gioco, il numero 7 dell’Arsenal schierato in un ruolo che sembrava oscillare tra l’ala destra e l’ala. I fattori scatenanti per cambiare quell’approccio non erano sempre chiari, non ultimo per Saka. Con la palla, Marcos Alonso non ha potuto difenderlo. Senza di essa, non avrebbe potuto difendere Alonso.

Entrambi i pareggi del Chelsea sono venuti dall’incapacità dell’Arsenal di liberarsi quando sono stati bloccati nella propria curva a destra. Prima di tutto, Ruben Loftus-Cheek si è intrufolato per rivendicare un passaggio di Nketiah poco cotto, la palla alla fine è arrivata a Timo Werner. Il suo tiro ha preso una cattiva deviazione da Granit Xhaka, ma tale era il ritmo con cui il tiro ha tolto la palla che Aaron Ramsdale avrebbe potuto chiedersi se avrebbe potuto fare di più.

Non ha avuto alcuna possibilità con il secondo del Chelsea, dove Nuno Tavares non ha lottato mentre Cesar Azpilicueta è sfrecciato davanti a lui per convertire il cross di Mason Mount. Arteta l’aveva visto arrivare. Anche quando la sua squadra era in vantaggio, sembravano dare al loro manager un mal di testa da stress.

Avevano tagliato a dadini il fuoco nella loro stessa area prima che Granit Xhaka prendesse la noce moscata Alonso per far sfrigolare l’Arsenal in contropiede. Da lì, l’obiettivo era una foto, Martin Odegaard che tirava su Emile Smith Rowe per far rotolare la palla nell’angolo in basso a destra. Ma mentre nove degli esterni hanno festeggiato all’angolo, è stato istruttivo che Arteta abbia convocato Gabriel per un’onnipotente travestimento.

L’Arsenal ha rifiutato di volgere a proprio favore la pausa più favorevole. Il loro manager era apoplettico, maniacale come un uomo tornato da un ritiro di ayahuasca. Non ha aiutato il fatto che fosse meno che entusiasta dell’arbitraggio di Jon Moss, il quarto ufficiale Andrew Madley sarebbe stato in grado di individuare se qualche capello sulla testa di Arteta fosse stato fuori posto anche solo di un millimetro, così vicino era il boss dell’Arsenal mentre rimproverava il decisione di interrompere il gioco quando un cross di Nuno colpisce in faccia Azpilicueta.

“Con le montagne russe che avevamo là fuori, era difficile prevedere cosa sarebbe potuto succedere”, ha detto Arteta. “Una volta che guardi il tabellone dei sostituti e vedi chi sta arrivando, pensi, ‘wow.'” Non c’è da stupirsi che sembrava così a disagio.

Tuchel, nel frattempo, così spesso un fascio di rabbia a bordo campo di Stamford Bridge, era la serenità scritta in grande. Non puoi offrire una spiegazione più convincente di questi due manager che si sono trovati in una commedia di scambio di corpi, Wacky Wednesday, se vuoi.

Certamente, la tariffa sul campo si adattava al conto. Anche i rari momenti di qualità difensiva sembravano solo aumentare il caos. Fu così che il primo notevole contributo di Thiago Silva, portato per aggiungere un po’ di compostezza a una difesa goffamente ancorata da Christensen, lo vide eseguire un perfetto contrasto in scivolata su Nketiah solo per la palla di cannone attorno agli altri difensori centrali prima dell’attaccante dell’Arsenal ha girato oltre Mendy.

L’Arsenal non sarebbe mai arrivato al traguardo, Alonso ha parato due tiri subito dopo il secondo di Nketiah mentre anche Werner è andato vicino. Continuando a scendere in profondità per difendere un vantaggio è l’idea di Rob Holding di una domenica perfetta. Ha apprezzato le palle che volavano nella sua area di rigore e ha mostrato una grande vivacità per tenere il passo con Werner mentre caricava sulla sinistra.

In effetti, il vero pasticcio dell’Arsenal è arrivato dall’altra parte. Saka è scivolato proprio mentre un passaggio di Gabriel Martinelli sembrava rompersi nella sua direzione. Caricando sulla destra, Cedric sembra farsi prendere sotto i suoi stessi piedi, ritardando un cross che viene poi schiantato dai tifosi ospiti da Nuno.

Tuttavia, questo gioco ha avuto un ultimo momento inspiegabile da offrire. Con i compagni spinti in alto Azpilicueta ha dovuto fare qualcosa per rimediare al cross di Cedric. Forse era discutibile se trascinare Saka a terra fosse l’approccio giusto, anche se il capitano del Chelsea era chiaramente addolorato per quella che sentiva fosse la determinazione del suo avversario a vendere il fallo meglio che poteva.

Tuttavia, ha offerto al numero 7 dell’Arsenal il momento perfetto per superare il momento più difficile della sua carriera alle prime armi, sbagliando il calcio di rigore decisivo nella finale di Euro 2020. Il rigore martellante di Saka sarà dipinto come un momento di riscatto, non ha bisogno di riscattarsi per avere il coraggio di farsi avanti in un momento decisivo e cercare di consegnare. Fece lo stesso di nuovo in un momento in cui un errore avrebbe potuto far tintinnare i nervi della visita. Ha consegnato in modo enfatico.

“Pensavo Gabi [Martinelli] “L’avrebbe accettato”, ha detto Arteta a CBS Sports. “Quando ho visto che Bukayo l’avrebbe accettato, onestamente il mio primo pensiero è stato in estate e cosa è successo. Quando è successo a Bukayo, è successo per una ragione. Ha imparato tanto ed è maturato tanto, ecco perché ha fatto la stagione che ha avuto. Per lui avere il coraggio di dire che lo riprenderò, perché sono sicuro che era nella parte posteriore della sua mente, per me è applaudire, anche se gli è mancato”.

Alla fine, sul viso di Arteta spuntò un sorriso.