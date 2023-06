Migliori pantaloni in lino di Zara: freschi, confortevoli e slanciano le gambe

Nella loro nuova collezione per l’estate, Zara ci ha sorpreso con dei pantaloni che sono sinonimo di eleganza, stile e versatilità. Uno dei capi più lusinghieri che abbiamo visto in tanto tempo, poiché allunga e slancia visivamente le gambe. Potrai sfoggiare l’effetto “gambe chilometriche” desiderato senza dover indossare scarpe con i tacchi e godendo del massimo comfort nella tua vita quotidiana.

I nuovi pantaloni di lino di Zara

Sono realizzati al 100% in lino, un tessuto naturale super fresco per l’estate. Molti dei pantaloni che stiamo vedendo per questa stagione sono realizzati in una miscela di lino, ma questi del marchio Inditex hanno solo questo tessuto, che è meraviglioso in questa stagione dell’anno: protegge la pelle dai raggi UV del sole, è resistente e leggero ed evapora il sudore.

Per quanto riguarda il design, non possiamo trovare nemmeno un difetto perché sono semplicemente pantaloni perfetti. Con vita alta, tasche anteriori e tasche posteriori finte, hanno una gamba dritta e chiusura frontale con bottone interno, gancio metallico e cerniera.

Essendo a gamba dritta, non segnano le gambe, quindi sono ideali per nascondere cosce e fianchi larghi. La stampa a righe verticali in bianco e nero è meravigliosa perché sta bene su tutti i tipi di corpo. Senza dubbio, ci troviamo di fronte ai pantaloni protagonisti dell’estate.

Diventeranno i preferiti delle influencer e delle esperte di moda, poiché offrono stile e comfort, oltre a una grande versatilità. Sono ideali sia per occasioni informali con una maglietta e sandali bassi che per eventi più formali con un top e sandali con tacco.

Amerai averli nel tuo guardaroba perché con essi potrai essere al passo con la moda e sentirti fresca e comoda durante i mesi estivi. Hai molte opzioni per abbinarli come preferisci. Se vuoi aggiungere un tocco più elegante al look, i sandali con il tacco sono i tuoi migliori alleati.

Per un look quotidiano, puoi optare per espadrillas nere o mocassini se preferisci uno stile più classico. Anche i sabot con tacco di legno sono un’ottima opzione per un look bohémien.

Puoi trovare i pantaloni sul negozio online di Zara al prezzo di 35,95 euro, dalla taglia XS alla XL. Puoi anche verificare la disponibilità nel tuo negozio più vicino.

