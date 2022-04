Microsoft soddisfa le aspettative: guadagna 16.700 milioni nel trimestre

microsoft ha pubblicato i risultati economici del primo trimestre 2022 (il suo terzo trimestre fiscale), dati in linea con le aspettative: l’azienda di Redmond cripta i suoi reddito per i primi tre mesi dell’anno $ 49,36 miliardileggermente al di sopra dei 49.000 previsti.

Secondo quanto comunicato con la società diretta da Sathya Nadellail beneficio rete della società è aumentato a $ 16,7 miliardi, 19% in più; Le entrate di Microsoft sono aumentate del 18% anno su anno, rispetto al 20% del trimestre precedente. Allo stesso modo, il utile per azione sono aumentati dai $ 2,19 previsti al $ 2,22 per titolo comunicato dalla società.

Dopo l’annuncio dei risultati, i titoli della società sono scesi di circa il 2% nel mercato ‘after hours’, mentre il calo nella giornata di martedì è stato del 3,74%. Le azioni della società sono scese del 19% dall’inizio del 2022.

Lo ha riferito anche il produttore di software ricavi dalla vendita di licenze Windows ai produttori di PC è aumentato dell’11% nel trimestre. A gennaio, Microsoft aveva previsto una crescita a una cifra.

Da parte sua, il segmento cloud intelligente della società, guidata da Microsoft Azurefatturato generato di $ 19,05 miliardi per un aumento del 26%. che ha superato le stime di consenso. Inoltre, il segmento Produttività e processi aziendali de Microsoft, che include software per la produttività Office, LinkedIn e Dynamicsha guadagnato un reddito di $ 15,79 miliardi nel trimestre, che rappresenta un incremento di circa il 17%; Si segnala che nel trimestre la società ha aumentato i prezzi di alcuni abbonamenti a Office 365.

D’altra parte, il segmento ioPiù personal computertra cui spicca la divisione videogiochi Xboxsei entrato 14,5 miliardi di dollari per un’anteprima di undici% rispetto al trimestre precedente; inoltre, i ricavi dei contenuti e dei servizi Xbox sono aumentati del 4%. In relazione a questo, è necessario ricordare che Microsoft ha annunciato un piano per acquisire l’editore di videogiochi Azione Bufera di neve per $ 68,7 miliardi, la più grande transazione nei 47 anni di storia dell’azienda.

“Nel futuro, la tecnologia digitale sarà l’input chiave che guiderà la produzione economica globale“, ha indicato il CEO di Microsoft, Satya Nadella. Da parte sua, Amy Cappucciovicepresidente esecutivo e direttore finanziario dell’azienda, ha sottolineato che “il continuo coinvolgimento dei clienti con la nostra piattaforma cloud e la solida esecuzione delle vendite hanno determinato una crescita delle prenotazioni commerciali migliore del previsto del 28% e un fatturato Microsoft Cloud di $ 23,4 miliardi, in crescita del 32% dall’anno precedente.