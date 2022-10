Microsoft pone fine al marchio Office e lo sostituisce con Microsoft 365

Microsoft ha deciso di dire addio al brand Ufficio e includere le applicazioni per ufficio nella nuova applicazione Microsoft 365che assumerà un nuovo aspetto e aggiungerà nuove funzionalità.

L’azienda tecnologica ha annunciato la nuova applicazione Microsoft 365 (diversa dall’omonima piattaforma cloud), che “nei prossimi mesi”sostituirà i servizi attualmente disponibili con il nome Office: Office.com, l'”app” per dispositivi mobili di Office e l'”app” di Office per Windows.

Questo cambio di nome, che include una nuova icona, un nuovo look e nuove funzionalità, inizierà a concretizzarsi a novembre con Office.com e sarà completato a gennaio con il suo arrivo su applicazioni mobili e Windows.

La modifica sarà automaticacome ha confermato Microsoft sulla pagina della nuova “app”, e incorporerà nuovi modelli, nuovi moduli per scoprire strumenti o ancorare i modi più utilizzati e nuovi di organizzare i lavori con etichette personalizzate, tra le altre nuove funzionalità.

Per Microsoft, la nuova “app” di Microsoft 365 è “il punto di partenza per vivere” con gli strumenti inclusi, come Word, Excel, PowerPoint e Outlookmentre l’abbonamento a Microsoft 365 ti dà accesso a una piattaforma cloud con più app, più funzionalità e più spazio di archiviazione.