“Mi sono sentito un criminale”

“Non immaginavo che, senza averlo, mi sarebbe mancato così tanto”. Laura (nome fittizio) è una donna catalana sulla trentina che, lo scorso marzo, si è recata a Bruxelles abortire presso l’ospedale universitario pubblico. Questo centro riceve, ogni anno, circa cento donne che non possono farlo in Spagna. Laura era accompagnata, in ogni momento, da Pablo (nome fittizio), il suo compagno. Interrompere la gravidanza è stata una delle decisioni più difficili della loro vita perché, insistono, volevano avere il bambino. Ma, dopo la settimana 22, i medici hanno visto che qualcosa non andava nel feto. E, poco dopo, è arrivata la diagnosi: a malformazione grave con prognosi incerta.

Il Legge spagnola sull’aborto permette l’aborto gratuito fino alla settimana 14. Da allora fino al 22, la donna, per interrompere la gravidanza, necessita di un referto medico che attesti che sussistano gravi rischi per la vita o la salute della gestante o anomalie incompatibili con la vita. Dalla settimana 22, la donna incinta deve passare attraverso un comitato clinico ospedaliero, chi è colui che decide se può o meno abortire. Le donne in questa situazione vanno a scapito di ciò che dice questo comitato.

il recente riforma di questa legge Continua a lasciare questo gruppo di donne nel limbo che, come Laura, decidono di abortire oltre le 22 settimane perché la diagnosi è tardiva ma anche decisiva: il feto ha una malformazione e la sua prognosi di vita, nascere, è molto dubbio. Per queste donne inizia, da qui, un duro viaggio di Viaggi all’estero (non solo in Belgio, ma anche in Francia o negli Stati Uniti) per abortire. Sono donne che sentono abbandonato e indifeso, chi la legge non tutela. Donne che preferiscono non mostrare il viso o dire, ad esempio, in che città vivono, per paura di essere giudicato, indicato o respinto. E spesso ne hanno bisogno terapia psicologica per superare il trauma.

“Qualcuno che abortisce dopo la settimana 22 lo è qualcuno che ama quel bambino. Vai all’estero per fare qualcosa che non avresti mai voluto fare”. dice Laura, la voce rotta. La diagnosi è arrivata a loro quando non se l’aspettavano e il incertezza Li appesantiva come una pietra. Il ginecologo che li ha curati in un ospedale catalano ha detto loro che potevano andare a Bruxelles o in Francia per abortire, ma non ha dato loro ulteriori informazioni.

“Quando inizi a cercare il telefono dell’ospedale, ti senti un criminale” racconta Laura. Lì, con la stessa diagnosi, non avevano “nessun problema per abortire”. La legge belga, come quella francese, è abbastanza simile a quella spagnola, ma con una sfumatura: la donna può abortire quando il feto ha un grave anomalia, non c’è bisogno che sia così incompatibile con la vita.

“Disordine emotivo”

Laura e Pablo sono stati curati a Bruxelles con il Tessera sanitaria europea, grazie al quale l’intervento all’estero è costato loro solo 150 euro. La gestione è stata veloce. Hanno inviato i referti medici all’ospedale di sabato e il lunedì successivo hanno fissato un appuntamento. Laura ricorda il paura e angoscia con cui salì sull’aereo.

Perché, sebbene all’inizio il “paura” di andare all’estero e l’ansia di sbrigare tutte le scartoffie ha occupato tutto, poi è arrivata la dura realtà: assumere il “pasticcio emotivo” che ha causato l’intero processo. “Penso che se avessi abortito qui, avrei iniziato il duello prima. Quando sei lì perdi il senso della realtà perché, in ospedale, ti trattano così bene, che ti impediscono di pensare all’argomento”, dice Laura. “Se la gente pensa che è come farsi togliere un neo, allora no”. Da allora è stata nella terapia psicologica.

Confinamento

“C’è molta angoscia, incertezza e sofferenza in queste donne. Ne hanno bisogno accompagnamento emotivo che non è offerto dal sistema sanitario”, afferma Rachel Gomez, psicologa presso l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, un’entità di Barcellona che accompagna le donne a livello emotivo e informativo in modo che decidano liberamente sull’interruzione della gravidanza, in Spagna o in un altro paese. Si occupano di casi come quello di Laura.

Lo spiega Gomez molti “si chiudono in casa così le persone non si chiedono come sta andando la gravidanza”. Nel caso di chi abortisce all’estero il dolore si moltiplica perché “è tutto più complicato”, deve “prendere accordi”, “andare all’estero”. Inoltre, devono avere i soldi per pagarlo.

Laura è grata a tutto il team medico che l’ha curata a Bruxelles. Non vuole dare il suo nome, ma vuole rendere pubblico il suo caso in modo che più donne nella sua situazione sappiano che hanno una via d’uscita. Manda un messaggio a tutti loro: “Che non soffrano per dover abortire fuori [en Bruselas]. Laggiù Saranno ben curati e trattati”.