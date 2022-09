Metti ordine a casa per soli quattro euro con questi due organizzatori di Primark

Il ordinare a casa non è solo una questione di organizzazione e uso degli spazi. È anche, e non è una cosa da poco, una questione di benessere: vivi con molto di più comfort quando tutto è al suo posto. Un articolo di Primarkcon un prezzo molto conveniente, aiuta a mantenere l’ordine a casa… e con stile.

Questo prodotto è il confezione da 2 organizer sospesi, particolarmente utile per organizzare gli oggetti in tutte le stanze. Molto meglio vivere in un appartamento dove sai che tutto è dove dovrebbe essere, e non in giro. Il suo prezzo è solo 4 euro, un autentico affare.

Due taglie disponibili

Gli organizer Primark possono essere appesi a una porta, a una parete o a un armadio. E possono essere usati praticamente dentro qualsiasi soggiorno di casa. sono colorati beigecon un piccolo bordo esterno colorato Marrone. Alcuni colori che si adattano a qualsiasi ambiente e stile.

L’organizer è realizzato in poliestere riciclato ed è disponibile in due dimensioni: 16x17x18,5 cm e 30x22x10 cm. Sono dimensioni ideale per riporre ad esempio utensili per l’igiene o la bellezza in bagno o accessori nell’armadio.

La catena irlandese sta ampliando la sua sezione home e puoi già trovare mobili, elementi decorativi, tessuti, stoviglie, illuminazione e molto altro. Tutto ciò che riguarda la casa è di moda.