Meta lancia nuovi strumenti per creare e modificare Reels su Instagram e Facebook

Obiettivo ha presentato nuovi strumenti creativo per Instagram Y Facebook finalizzato alla creazione, modifica e programmazione di brevi video verticali Bobineincluse opzioni di sincronizzazione audio, effetti sonori e modelli di immagini.

Come l’azienda ha sottolineato in un post sul suo blog, anche queste funzionalità, rivolte principalmente ai creatori di contenuti, faciliteranno “scoperta da parte di un nuovo pubblico”.

Crea Reels su Facebook dal browser web

Innanzitutto, ha annunciato che ora gli utenti di Facebook potranno farlo creare bobine dal browser web attraverso Creator Studiocosa che fino ad ora era possibile solo su dispositivi mobili con sistema operativo iOS e Androide.

Anche Meta ha iniziato a essere lanciato ritaglio video su desktop, in modo che gli interessati possano pubblicare video a lungo termine, dal vivo o registrati in precedenza, e in diversi formati. Grazie a questa funzionalità, potranno creare clip da video lunghi e modificarli in una bobina di Facebook tramite Creator Studio.

Meta ha invece indicato di aver lanciato aUn’opzione per i giocatori per generare bobine in formato breve direttamente dal loro live streaming.

In questo modo, i creatori di contenuti potranno ora ritagliare clip live in formato verticale con una durata di 60 secondi e con doppia visuale per il gioco e la telecamera “gamer”.

D’ora in poi Facebook Reels supporta anche il introduzione di voci fuori campo, quindi i video possono essere caricati in questo formato con la narrazione in background.

Inoltre, Meta lo ha annunciato con lo strumento Sincronizzazione audio puoi sincronizzare automaticamente i video clip con i brani o far leggere a voce il testo dei rulli con la funzione Sintesi vocale.

Bobine fino a 90 secondi su Instagram

Per la sua parte, Instagram ha anche integrato nuovi strumenti per i suoi Reels, tra cui l’opzione per estendere la durata di questi fino a 90 secondi.

I creatori di contenuti potranno anche interagire con il loro pubblico utilizzando ‘adesivi‘ di Storie, che vengono trasferite nella sezione Reels per svolgere sondaggi, questionari o concorsi, tra le altre azioni.

L’ultimo aggiornamento del social network offre anche la possibilità di importare il proprio audio per aggiungere commenti o un suono di sottofondo a qualsiasi video della durata di almeno cinque secondi.

È anche possibile utilizzare modelli per le bobineche può essere personalizzato con i tuoi contenuti, aggiungendo elementi al modello o modificandolo e ritagliandolo.

Per aiutare i creatori di contenuti ad espandere il loro pubblico, Meta ha ricordato ai creatori su Instagram che hanno la possibilità di consigliare i loro rulli su Facebook.