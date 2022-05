Meta, Apple, Amazon, Alphabet… le grandi aziende tecnologiche affondano a Wall Street

Questo martedì Non è stata una buona sessione per i titoli tecnologici di Wall Street. L’indice che li unisce, il Nasdaq, rimane quasi il 5% dopo il rimbalzo di mercoledì di oltre il 3% dopo l’annuncio di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve (Fed), che la banca centrale aumenterà i tassi di interesse di mezzo punto percentuale e che inizierà la riduzione del saldo da giugno.

In questo contesto, Alphabet (società madre di Google) e Applerimane il 5%, mentre Meta (genitore di Facebook), Netflix e Amazon affondano del 7%. Nel caso di quest’ultimo, infatti, ha raggiunto il prezzo più basso dell’ultimo anno, sceso a 2.315 dollari a titolo.

Tutto questo mentre il L’obbligazione statunitense a 10 anni aumenta e supera il 3,08%. Vale la pena ricordare che questi aumenti dei rendimenti del debito statunitense tendono a correlarsi con i cali dei titoli tecnologici.

Allo stesso tempo, questo giovedì non è un buon giorno per altri titoli tecnologici, che potrebbero anche trascinare l’indice. Etsy ed eBay Il 15% e l’8% sono diminuiti, rispettivamente, dopo aver pubblicato previsioni di entrate inferiori al previsto, mentre Shopify scende di oltre il 17% perdendo al di sotto delle stime sulla linea superiore e inferiore.

Tutto questo il giorno dopo il grande raduno 3% nel mercato azionario statunitense e dopo l’annuncio della Fed di aumentare i tassi di mezzo punto, anticipando aumenti simili per le prossime riunioni e inizia a ridurre il saldo. Il piano della Fed è diviso in due parti, al momento. Una prima fase in cui si ridurrà 30 miliardi di dollari in buoni del Tesoro e 17,5 miliardi di dollari in titoli garantiti da ipoteca durante tre mesi. Successivamente il plafond per i Buoni del Tesoro salirà a 60.000 milioni e 35.000 milioni nel caso dei mutui