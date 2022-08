Meta annuncia la pubblicazione incrociata di “bobine” di Instagram su Facebook

Meta ha annunciato le nuove funzionalità con cui cerca promuovere brevi video sui loro social media, che include il cross-posting bobine di Instagram in Facebook così come nuove metriche per quest’ultima piattaforma e l’estensione dell’adesivo “Aggiungi il tuo”.

Il formato video breve di Instagram, noto come “reels”, è stato abilitato a livello globale su Facebook a febbraio, il che ha ampliato le possibilità dei creatori di contenuti, che da allora possono anche condividerli pubblicamente su questo social network nelle storie o tramite la scheda “Guarda”.

Quindi, la società ha annunciato che stava esplorando la possibilità che i creatori potessero condividere i loro “rulli” attraverso i loro account Facebook e Instagram, come pubblicazione incrociata. Proprio la novità che Meta ha appena implementato.

Il responsabile di Instagram, Adam Mosseriha segnalato la pubblicazione incrociata di “reels” di Instagram su Facebook, purché l’utente abbia un account in entrambiper “aumentare il numero di persone che raggiunge”.

Insieme a questa novità, Mosseri ha anche annunciato l’estensione dello sticker ‘Aggiungi il tuo’, disponibile per le storie, ai video su Instagram, per attribuire il contenuto al suo creatoreche include anche un collegamento al tuo profilo.

Allo stesso modo, il Gli utenti di Facebook hanno anche nuove metriche sulle prestazioni dei “rulli” su questa piattaforma, che mostrano informazioni sulla copertura, il tempo medio di visualizzazione e il tempo totale.