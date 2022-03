Messico vs USMNT: Christian Pulisic “in buon ritmo” in vista della fondamentale qualificazione alla Coppa del Mondo all’Estadio Azteca

La nazionale maschile degli Stati Uniti giocherà una delle partite più importanti sotto la guida dell’allenatore Gregg Berhalter mentre si recano all’Estadio Azteca per affrontare il rivale Messico con una trasferta alla Coppa del Mondo FIFA 2022 in bilico. La copertura di giovedì inizia alle 20:30 ET su Paramount+. Gli Stati Uniti sono attualmente secondi nella classifica di qualificazione Concacaf con 21 punti, quattro punti in meno rispetto al ritmo del Canada e solo davanti al Messico per differenza reti. Anche se è improbabile, ci sono scenari sottili in cui USMNT può timbrare un biglietto per il Qatar con una vittoria e risultati fuori città, ma è probabile che si assicurino la qualificazione più avanti nella finestra.

Poi di nuovo, c’è la possibilità che la squadra vada in crash come ha fatto nel ciclo del 2018 se le cose non vanno per il verso giusto. Parlando ai media in vista della partita, Cristiano Pulisico dice che pensa che la squadra sia più fiduciosa e si fiderà della sua qualità per vedere la qualificazione. Con gli infortuni intorno alla squadra, Pulisic sarà qualcuno che dovrà farsi avanti anche se potrebbe non voler esagerare con la necessità di fare pressione su se stesso per esibirsi.

Dopo che le maree sono cambiate al Chelsea con Pulisic che è tornato nella formazione titolare di Romelu Lukaku lotta, era ottimista parlando prima della partita di giovedì.

“Questo è il bello di questo sport e di questa professione”, ha detto il centrocampista 23enne. “Mi sento molto bene e al momento mi sento con un buon ritmo, e sono davvero felice di tornare ora con la nazionale e di provare davvero ad aiutare la squadra”.

Da quando è tornato alla formazione titolare per il Chelsea a metà febbraio, Pulisic ha segnato tre gol e ne ha assistito uno in più in tutte le competizioni, il che lo aiuterà a entrare nella partita più importante della sua carriera in giovane squadra nazionale in buona forma. Pulisic non è estraneo alle grandi partite avendo segnato sette gol in Champions League mentre ne ha assistiti altri otto, ma la pressione ad Azteca si manifesta sempre in modi diversi.

Paolo Arriola, Kellyn AcostaDeAndre Yedlin e Pulisic sono gli unici membri dell’USMNT che sono apparsi per la squadra dell’Azteca iniziando il pareggio per 1-1 nelle qualificazioni ai Mondiali nel giugno del 2017. Vista la storia della squadra all’Azteca, è probabilmente una buona cosa. I giocatori che dovrebbero dare l’esempio non hanno una storia di sconfitte contro il Messico poiché entrano in partita con un po’ più di fiducia.

Le cose saranno sicuramente diverse per Pulisic che inizierà solo la sua terza partita di qualificazione senza Weston McKennie sul lato sinistro del centrocampo per sovrapporsi a lui. Non solo Pulisic ha assistito McKennie ai colpi di testa nell’area, ma McKennie crea spazio per il funzionamento di Pulisic e del resto della linea d’attacco.

Dato che un centrocampista difensivo come Kellyn Acosta potrebbe sostituire McKennie, questo è il motivo per cui Jesus Ferreira potrebbe essere una solida opzione in attacco. La sua visione e capacità di passaggio aiuteranno Pulisic e Tim Weah o Gio Reyna nello spazio per finire le occasioni mentre può anche prendere le sue. Piccole decisioni sulla formazione come questa saranno fondamentali per Berhalter, ma tutto dipenderà dal gioco di Pulisic e dall’aver lasciato alle spalle il fallimento della mancata qualificazione per la Coppa del Mondo nel 2018.

Pulisic è andato al punto quando gli è stato chiesto di quel fallimento: “Certo, lo usiamo come motivazione. Eravamo estremamente sconvolti e ora vogliamo qualificarci. Quindi ora abbiamo l’opportunità. E sì, sicuramente non vogliamo andare attraverso quello di nuovo.”

Quel fuoco spingerà Pulisic e la nazionale a produrre durante questa finestra mentre inevitabilmente prenotano il loro viaggio in Qatar per la Coppa del Mondo. Ma una vittoria ad Azteca, cattedrale messicana del calcio dove si fanno le leggende, potrebbe fare ancora di più per il fuoriclasse americano.